Barış Göktürk adaylıktan Aziz Yıldırım lehine çekildi

Fenerbahçe'nin haziran ayında düzenlenecek olağanüstü genel kurulunda aday olacağını açıklayan Barış Göktürk'den yeni açıklama geldi.

Göktürk, Aziz Yıldırım'ın aday olduğunu açıkladıktan sonra yaptığı çağrıya destek verdi ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Barış Göktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır."