Barış herkes eşit olunca mümkün

Çözüm süreci Suriye’deki gelişmeler ekseninde tıkanırken gerilim, liderlerin yayımladıkları yeni yıl mesajlarına da yansıdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, sürece dair vurgularda bulundu.

Bahçeli, "SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir. Aksi halde Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza ve müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ise yeni yıl mesajlarında Türkiye ve Ortadoğu’da huzur ve eşitlik için mücadele sözü verdi. Eş Başkanlar şu ifadeleri kullandı:

“Değerli halklarımız, yeni yıla umutla, birlikte giriyoruz. Geride bıraktığımız yıl zordu; bölgemizde savaşlar, adaletsizlikler hepimizi yordu. Ama öğrettiği de çok oldu: Dayanışmanın gücünü, birbirimize tutunmanın değerini, barışa inanmanın önemini bir kez daha gördük. Şimdi önümüze bakıyoruz. Yeni yıl, yeni bir başlangıç. Hem Türkiye’de hem Ortadoğu’da, tüm insanların huzur içinde yaşayacağı bir yıl olsun istiyoruz. Bu sadece bir dilek değil; bunun için çalışacağımızın sözüdür.

“İnanıyoruz ki konuşarak, dinleyerek, birbirimizi anlayarak çözemeyeceğimiz sorun yok. Kürt meselesinden emek sorunlarına, kadınların haklarından gençlerin geleceğine kadar her meselede çözüm, birlikte aramakta. DEM Parti olarak, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan, herkesi kucaklayan bir siyaset ve çözüm için var gücümüzle çalışacağız. Emekten, eşitlikten, adaletten yana olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gerçek barış, ancak hepimizin eşit ve özgür olduğu bir ülkede mümkün."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında özetle şu ifadeleri kullandı: “Yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak Terörsüz Türkiye sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık, çözüme konsantre olduk, elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazanacağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun, son düzlükte de uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur.”

DAĞILAN BU EVİ TEKRAR TOPARLAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı ise özetle şöyle:

“Ekonomide, 2018’den bu yana süren kötüye gidiş daha da derinleşti. Derin yoksulluk ve önlenemeyen hayat pahalılığı, ülkemizin her köşesini sardı. İşçiler ve emekliler aylarca açlık sınırının altında ücret aldı ve yeni asgari ücret, tarihimizde ilk kez açıklandığında açlık sınırının altında kaldı.

“Bu düzen, milletin ekonomik güvenini sağlayamadığı gibi insanlarımızı da koruyamadı. Şiddete uğrayan kadınlarımız güvende tutulamadı.

Vatandaşın devletine güvenip de MESEM’lere gönderdiği evlatlarımız başta olmak üzere 1956 çocuk ve yetişkin işçi, iş kazalarında hayattan koparıldı. Kartalkaya’da ve Dilovası’nda dinmeyecek acılar yaşadık.

Metan gazından, güneş altında bekletilmekten, uçak kazasından 34 kahraman askerlerimizi şehit verdik. Derin yoksulluğun neden olduğu sosyal kriz ve denetimsizlikler yüzünden bahis, kumar, uyuşturucu girdabına sürüklendik.

2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek. Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak.”