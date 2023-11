Barış İçin Yahudilerin Sesi, Özgürlük Heykeli'ni işgal etti

ABD'nin New York eyaletinde, "Barış için Yahudilerin Sesi" (JVP) adlı organizasyonun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, kısa süreliğine Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adayı işgal ederek Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

JVP üyeleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, herkesi New York'un Liberty Island adasında bulunan meşhur Özgürlük Heykeli'nin önüne çağırdı.

Grup, X platformundan yaptığı duyuruda, "Yüzlerce Yahudi ve destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle adayı (Liberty Island) ele geçirerek acil oturma eylemi düzenliyor. Bizim adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz. Hayat kurtarmak için hemen ateşkes yapın." ifadelerine yer verdi.

Özgürlüğün simgesi olan heykelin önünde toplanan ve tamamı siyah tişört giyen kalabalık, "Hemen ateşkes yapılsın", "Bütün dünya seyrediyor, "Filistin özgür kalmalı" yazılı afişler taşıdı.

Barış yanlısı Yahudi grubun X'teki paylaşımı kısa sürede 880 binden fazla görüntülenmeye ulaşılırken 10 binin üzerinde beğeni topladı.

Göstericiler, tutuklanmamak için kısa süre içinde heykelin bulunduğu adayı terk etti.

⚠️ HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! ⚠️ pic.twitter.com/wTjZqZFHyf

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) November 6, 2023