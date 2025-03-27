Barış İnce 4 gündür gözaltında!

BirGün yazarı Barış İnce'nin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İzmir'de 24 Mart'ta gözaltına alınan Barış İnce hâlâ gözaltında bulunuyor.

Emniyet ifadesi tamamlanan İnce'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İZMİR'DE PROTESTO DÜZENLENECEK

İzmir'de gazetecilerin tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) olarak gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere yönelik ‘Gazetecilik Suç Değildir’ demek için 27 Mart Perşembe saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda eylem gerçekleştirecek.

7 GAZETECİYE TAHLİYE KARARI

Saraçhane eylemlerini izlediği için 2 gün önce (25 Mart) tutuklanangazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç hakkında tahliye kararı verildi.