Barış Manço filmi geliyor: Doğukan Manço rol alacak mı?

'Kara Sevda', 'Kol Düğmeleri', 'Aynalı Kemer', 'Yaz Dostum', 'Gülpembe', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa', 'Dağlar Dağlar' ve 'Arkadaşım Eşek' gibi çok sayıda unutulmaz şarkılara imza atan Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

Ekin Koç, Manço'nun hayatını beyazperdeye taşıyacak filmde başrolde olacak.

Haziran 2025'te sete çıkacak yapımın yönetmen koltuğunda ise 'Ketche' lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

DOĞUKAN MANÇO OYNAYACAK MI?

Müzisyenin oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak film hakkında, "Senaryoyu okudum, çok eğlenceli bir senaryo. Üzerimde çok baskı var; 'Babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" açıklamasını yaptı.