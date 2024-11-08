Barış Manço'nun hayatı film oluyor: Başrol oyuncusu belli oldu
Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı sinemaya taşınıyor. Filminde boşrolünde Ekin Koç yer alacak.
Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatan film çekilecek. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre filmin başrolünde Ekin Koç oynayacak.
Koç'un Manço'yu canlandıracağı filmin yönetmen koltuğunda ise popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Kırvavaç oturacak.
Yapımcılığını Taff Pictures’ın üstlendiği filmin çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanıyor.