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Barış Manço'nun hayatı film oluyor: Başrol oyuncusu belli oldu

Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı sinemaya taşınıyor. Filminde boşrolünde Ekin Koç yer alacak.

Kültür Sanat
  • 08.11.2024 11:38
  • Giriş: 08.11.2024 11:38
  • Güncelleme: 08.11.2024 11:49
Barış Manço'nun hayatı film oluyor: Başrol oyuncusu belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatan film çekilecek. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre filmin başrolünde Ekin Koç oynayacak.

Koç'un Manço'yu canlandıracağı filmin yönetmen koltuğunda ise popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Kırvavaç oturacak.

Yapımcılığını Taff Pictures’ın üstlendiği filmin çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanıyor.

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