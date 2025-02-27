Barış Manço ve Cem Karaca ile nostaljik gece

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Türkiye'nin iki büyük müzik insanı Cem Karaca ve Barış Manço'nun şarkılarından oluşan bir konserle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Güçlü rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca ile 200'den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen, Türkiye'nin bir manada sanat elçisi olan Barış Manço'nun şarkılarından oluşan konser 1 Mart saat 20.30'da Türk Telekom Opera Salonu'nda.

Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere nostalji dolu bir gece yaşatacak. Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor.