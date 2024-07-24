‘Barış misyonu’ gerilimi büyüyor

AB’de Macaristan Başbakanı Orban’ın Ukrayna’daki savaşa yönelik “barış misyonu” krizi sürüyor. Orban’ın Moskova ziyareti sonrası boykot kararı alan Birlik, şimdi de Budapeşte’deki Ukrayna konulu toplantıyı Brüksel’e taşıdı.

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Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devralarak “Ukrayna’da barış misyonuna” çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki gerilim sürüyor. Daha önce Orban’ın Rusya ve Çin ziyaretlerini eleştirerek Macaristan’daki toplantıları boykot eden Birlik yönetimi, başkent Budapeşte'de yapılması planlanan gayriresmi dışişleri ve savuma bakanları toplantısı Brüksel'de gerçekleştirme kararı aldı.

‘SEMBOLİK MESAJ’

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, karara ilişkin “Sembolik de olsa bir sinyal göndermemiz gerekiyordu” dedi. Borrell, Macaristan'ın bir üye devlet olarak, “tüm ülkelerin bloğun dış politikasını sadakat ve karşılıklı dayanışma ruhu içinde aktif ve kayıtsız şartsız desteklemesi gerektiğini” öngören ilgili AB Anlaşması maddesine dikkat çekti. AB’yi “savaş yanlısı bir siyaset” izlemekle suçlayan Viktor Orban’a yanıt veren Josep Borrell, “Birlik üyesi ülkeler, bir istisna dışında, onun attığı adımları eleştiriyor” diye konuştu.

Borrell, AB'nin Ukrayna konusundaki pozisyonunun net olduğunu vurgulayarak, "AB, uzunca bir süredir Brüksel'deki tek barış planı olan Zelenski'nin barış formülünü desteklemektedir ve desteklemeye de devam edecektir" İfadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, zirveyi Budapeşte’den alma kararına ilişkin “tamamen çocukça” değerlendirmesi yaptı.

AB TEPKİLİ

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir “barış misyonu” başlatmış, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti. AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı.

Orban’ın Brüksel’den yetki almadığını belirten AB Komisyonu, Macaristan’da düzenlenecek toplantılarda temsil seviyesini düşürerek boykot kararı almıştı. Birliği “ABD’nin savaş politikalarını izlemekle” suçlayan Orban ise AB liderlerine yazdığı uyarı mektubunda “Rusya ile doğrudan diplomatik kanalları açma” ve “Çin ile barış konferansı görüşmelerine başlanması” çağrısı yapmıştı.