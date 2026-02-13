Barış müzakereleri sürerken Rusya Ukrayna'da 4 yerleşim birimi daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 7-13 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına, mühimmat depolarına, askeri havaalanlarına, insansız hava aracı (İHA) üretim ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Çugunovka ve Gluşovka, Sumi bölgesinde Sidorovka, Zaporijya bölgesinde de Zalizniçnoye yerleşim birimleri kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 114 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 647 tank ve zırhlı araç, 1664 çok namlulu roketatar, 33 bin 257 obüs ve havan topu ile 54 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.