Barış Nobel’i nükleer karşıtı örgüte

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Nobel Barış Ödülü bu yıl nükleer silahsızlanma ile ilgili çalışan Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya gitti. Nobel Komitesi ödülün, "tanıkların anlatımları üzerinden nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği" için Japonya merkezli STK'ya verildiğini duyurdu.

Hibakusha da olarak anılan Nihon Hidankyo, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında ABD'nin Japonya'ya attığı iki atom bombasından kurtulanlar tarafından kuruldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül açıklaması şöyle devam etti: "Bir gün, Hiroşima ve Nagasaki'ne atılan atom bombalarından kurtulanlar artık aramızda olmayacaklar. Ancak güçlü bir anma kültürü ve amaca bağlılıkla, Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor."

İki nükleer bomba, sadece ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine, 6 ve 9 Ağustos 1945’te atılmıştı. Bu saldırının tanıkları, yaşamlarını nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için mücadeleye adadı.