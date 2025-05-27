Barış Pehlivan: 2'si Silivri'den, toplam 3 PKK’lı mahkum İmralı Cezaevi’ne nakledildi

Gazeteci Barış Pehlivan, 2'si Silivri Cezaevi'nden olmak üzere toplam 3 PKK'li tutuklunun İmralı Cezaevi’ne nakledildiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle TBMM'de tokalaşmasının ardından başlayan ve PKK'nin silah bırakma ile fesih kararıyla sonuçlanan süreç hakkında gelişmeler sürüyor.

PKK'nin 12 Mayıs'ta duyurduğu fesih ve silah bırakma kararının ardından sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken çok sayıda iddia da gündeme gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV'de sürece ilişkin yeni bir adım olarak gördüğü bilgiyi paylaştı.

Pehlivan'ın anlattığına göre, yakın zamanda, 2'si Silivri Cezaevi’nden olmak üzere toplam 3 PKK’li tutuklu İmralı Cezaevi’ne nakledildi.

Böylece İmralı Cezaevi'nde Öcalan'ın yanında 6 tutuklunun olduğunu aktaran Pehlivan, DEM Parti heyetinden söz konusu bilgiyi doğruladığını belirtti.