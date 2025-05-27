Barış Pehlivan: 2'si Silivri'den, toplam 3 PKK’lı mahkum İmralı Cezaevi’ne nakledildi
Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV'de İmralı Cezaevi ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi aktardı. Pehlivan'ın DEM Parti kurmaylarından doğruladığı bilgiye göre, 2'si Silivri Cezaevi’nden olmak üzere toplam 3 PKK'li tutuklu İmralı Cezaevi’ne nakledildi.
Gazeteci Barış Pehlivan, 2'si Silivri Cezaevi'nden olmak üzere toplam 3 PKK'li tutuklunun İmralı Cezaevi’ne nakledildiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle TBMM'de tokalaşmasının ardından başlayan ve PKK'nin silah bırakma ile fesih kararıyla sonuçlanan süreç hakkında gelişmeler sürüyor.
PKK'nin 12 Mayıs'ta duyurduğu fesih ve silah bırakma kararının ardından sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken çok sayıda iddia da gündeme gelmeye devam ediyor.
Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV'de sürece ilişkin yeni bir adım olarak gördüğü bilgiyi paylaştı.
Pehlivan'ın anlattığına göre, yakın zamanda, 2'si Silivri Cezaevi’nden olmak üzere toplam 3 PKK’li tutuklu İmralı Cezaevi’ne nakledildi.
Böylece İmralı Cezaevi'nde Öcalan'ın yanında 6 tutuklunun olduğunu aktaran Pehlivan, DEM Parti heyetinden söz konusu bilgiyi doğruladığını belirtti.
İlk kez Onlar'da...— Onlar (@tvOnlar) May 26, 2025
Silivri'den İmralı'ya kritik transfer! | Barış Pehlivan açıklıyor... @barispehlivanhttps://t.co/MHeymWoyAQ