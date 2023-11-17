Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin ardından "denetimli serbestlik kararı" verildi. Pehlivan’ın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.
Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle beşinci kez tutuklanan ve İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi.
Kararı, Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabı "X" üzerinde duyurdu.
Ersöz, paylaşımında, "İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. B" ifadelerini kullandı.
İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Barış Pehlivan’ın kısa süre içinde Cezaevinden tahliyesi gerçekleşecek. #BarışınHakkı https://t.co/kSfQvWg1zy— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 17, 2023
Pehlivan’ın kısa süre içinde Cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.
YARGILANDIĞI DAVA DÜŞMÜŞTÜ
Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Cumhuriyet’teki ‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti nedeniyle dava açılmıştı
Dava kapsamında Maltepe Açık Cezaevi’ne konulan Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.