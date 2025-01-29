Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş hakkında tutuklama talebi

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından üç gazeteci de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alındı. Pehlivan'ın ardından programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında kanalın Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifade vermeye götürüldü.

Kürşad Oğuz ve Suat Oktaş'ın ifadeleri tamamlandı. Seda Selek ve Serhan Asker gün içerisinde serbest bırakılırken Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş hakkında tutuklama talep edildi.

Öte yandan Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı, Oğuz’un ifadeye götürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı:

Program Müdürü ⁦@kursadoguz⁩ da şu anda kanal önünden gözaltına alındı pic.twitter.com/auOYMf5gas — sorel dagistanli (@soreldagistanli) January 29, 2025

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, ifadeye böyle götürüldühttps://t.co/lDSpOGJWjE https://t.co/tJ9tv13cOt pic.twitter.com/vkMz1nOgq1 — Halk TV (@halktvcomtr) January 29, 2025

NE OLMUŞTU?

Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Haber Müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı.

Halk TV tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya konu edilen ses kaydını Barış Pehlivan'ın değil Kürşad Oğuz'un aldığı belirtilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır."