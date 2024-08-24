Barış Pınarı Harekat devriyesi tekrar başladı

Politika Servisi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) ‘‘Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde icra edilen ve 5 Ekim 2023’te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine yeniden başlanmıştır" açıklaması yapıldı. MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

• ‘‘Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde icra edilen ve 5 Ekim 2023’te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır.

• Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargâh ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır.’’