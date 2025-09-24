Barış sürecine zarar gelmesin uyarısı

Haber Merkezi

Abdullah Öcalan’ın hukuki temsilini üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, İmralı’daki PKK lideri ile yapılan son röportajın medyada yanlış yansıtıldığını iddia etti. Büro, konu hakkında yaptığı açıklamada, Öcalan’ın sözlerinin bağlamından koparılarak DEM Parti’ye yönelik eleştiri olarak sunulmasına tepki gösterdi.

Asrın Hukuk Bürosu’nun yazılı açıklamasında, 22 Eylül’de yapılan röportajın "bazı yayın mecraları ve sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak" paylaşıldığı belirtildi. Büro, Öcalan’ın DEM Parti’yi hedef aldığı yönündeki yorumların "doğruluğu yansıtmadığını" vurguladı. Açıklamaya göre, Öcalan’ın asıl mesajı Türkiye siyasetinin geneline yönelikti.

PKK lideri, "100 yıllık sorunun çözümünde gelinen aşamada siyaset kurumunun bir bütün olarak gereken ciddiyeti göstermediğini" ifade etmiş ve "siyasetin sorun çözmek yerine menfaat kavgasına dönüştürülmesini" eleştirmişti. Hukuk bürosu, medyadaki yanlış yansımaların demokratik sürece zarar verebileceği konusunda uyardı. Açıklamada, "Anılan röportajın ilgili kısmının bağlamından koparılmasının sürece, barışa ve demokratik toplum inşasına hizmet etmeyeceği tartışmasızdır" denildi.