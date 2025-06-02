Barış Terkoğlu: Bekiroğlu’nun tutuklanmasının iktidar içi çatışmalarla yakından ilgisi var

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç’un ByLock kullanıcısı olduğuna dair sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yahya Tunç’un bin 454 ByLock kaydı olduğunu, FETÖ’nün yurt dışı seyahatlerine katıldığını ve Bank Asya’da hesabı bulunduğunu belirtti. Bekiroğlu, “Şahıs hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise Bekiroğlu, “Şahıs bakanın kardeşiymiş. Susalım. Oldu. Aman ha şahıs bakanın kardeşi susun efendiler. Yutalım hep beraber. Biz korkuyoruz ya. Biz goygoycuyuz ya. Hadi orandan” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘iftira’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Bekiroğlu’nun evi arandı ve dijital materyallerine el konuldu.

Halk TV'nin aktardığına göre, gözaltına alınan Bekiroğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAHYA TUNÇ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI, SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN İSİM BAKAN YARDIMCISI OLDU

Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un ByLock kullanıcısı olduğu 2023 yılında ortaya çıktı.

İddianamede, Tunç’un ByLock’ta bin 454 adet kaydı olduğu, 22 ByLock kullanıcısı ve FETÖ davalarında hakkında adli işlem yapılan 166 kişiyle iletişim kurduğu, örgütsel sohbetlere ve yurt dışı gezilerine katıldığı, Bank Asya’da birden fazla hesabı ve kredi kartı olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca, Tunç’un “ByLock yüklemiş olabilirler” diyerek savcılığa teslim ettiği cep telefonunun önceden sıfırlandığına dikkat çekildi.

2017 yılında başlatılan soruşturmanın ardından görülen dava 2021 yılında sona erdi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Şubat 2021 tarihli kararında, Yahya Tunç’un kendi rızasıyla teslim olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün yapısı ve faaliyetleri konusunda faydalı bilgiler verdiğini belirtti. Mahkeme, Tunç hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı”na hükmetti.

Yahya Tunç hakkında yürütülen soruşturma, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülmüştü.

Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görevi sırasında bakan yardımcılığı görevine getirildi.

Yılmaz, 5 ay sonra bu görevden ayrılarak Yargıtay’a atandı.

BEKİROĞLU MAHKEMEDE NE SÖYLEDİ?

Bekiroğlu, Sinan Ateş cinayetinde MHP’nin yanında durmasıyla bilinen ve CHP’ye yönelik operasyonları desteklemesiyle bilinen bir avukat.



Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre Bekiroğlu, mahkemede, bakanın kardeşi Yahya Tunç hariç paylaşımlarında hiçbir isim belirtmediğini, hakaret ve iftira olmadığını, FETÖ’nün yeniden devlete sızmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

Burak Bekiroğlu

Bekiroğlu, şunları söyledi:

“Yazdığım şeyler Yılmaz Bey’in ağrına gitmiştir, bu nedenle burada olduğumu biliyorum. (...) Herhangi bir şikâyet olmadan bu soruşturma resen yürütülemez. Ben savcıya kendisini daha önceden tanıdığımı söyledim. Yahya Bey’in arkadaşı olduğunu kendisi söyledi.”

"BEKİROĞLU’NUN TWEETLERİ YARGI İÇİNDEKİ MEMNUNİYETSİZLERİ YANSITIYOR"

Terkoğlu, yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Avukat Burak Bekiroğlu, cezaevine yollandı. Üstelik adalet bakanına yönelik mesajları nedeniyle. Sosyal medyada hem fikirdaşları hem karşıtları meseleyi anlamlandıramadı. Ancak tablonun iktidar içi çatışmalarla yakından ilgisi var.

Bakanla arasının bozuk olduğu bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın 4 ismi desteklediği konuşuluyordu. Bu isimlerden sadece biri HSK’ye girdi. Öte yandan adalet bakanı, iki dönemdir HSK’yi yöneten Mehmet Akif Ekinci ve Halil Koç’un göreve devam etmesi yönündeki görüşlere karşıydı. Bakana rağmen, 'Devam etmeleri hukuka uygundur' diye mütalaa bile alınıp Saray’a sunuldu. Bakanın istediği oldu. Sonuç olarak, HSK büyük oranda Bakan Tunç’un istediği gibi şekillendi. Abdulhamit Gül ya da Bekir Bozdağ gibi eski bakanlar, HSK’de böyle kritik bir etkiye erişememişti. İşte HSK sonuçları, yargı içinde 'memnuniyetsizler' tepkisine neden oldu. İstanbul başsavcısını destekleyenler başta olmak üzere, mevcut HSK sonuçlarına eleştiriler iktidar kulislerinde konuşulmaya başlandı. Avukat Bekiroğlu’nun adalet bakanını hedef alan son tweet’leri de bu tepkiyi yansıtıyordu."

“BAKAN CİNNET GEÇİRMİŞ”

İBB tutuklamalarında kullanılan, başta sinyal kaydı olmak üzere çeşitli delillerden daha sağlam delillerin Yahya Tunç’un dosyasında olduğu, buna rağmen cezasızlık hakkına kavuştuğu anlaşılıyor. Belli ki yargıda gücü eline geçiren bakan, “bir Türk yargısı klasiği” yöntemine başvurdu. Kızdığı kişiyi elindeki güçle içeri attırdı. Nitekim Bakan Tunç ile olay sonrası görüşen iktidar yanlısı Fatih Tezcan şunları söyledi: “Adalet Bakanı çok kırılmış, cinnet geçirmiş, bildiğiniz cinnet geçirmiş, alın, içeri atın durumu var.”

“SORUŞTURMAYI İSTANBUL ANADOLU BAŞSAVCILIĞI YAPTI”

Dikkat çekici bir detay daha var...

Operasyonu, Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmadı. Bakanın ilişkilerinin daha iyi olduğu İstanbul Anadolu Başsavcılığı yaptı. Belli ki Bakan Tunç, Bekiroğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile yakın olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden hamle Anadolu’daki savcılıktan geldi. Böylece Tunç, Çağlayan’a “Artık ipler benim elimde” mesajı verdi.”