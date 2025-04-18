Barış Terkoğlu: MSB, teğmenlerden Atatürk imzalı yamayı çıkarmasını istedi

HABER MERKEZİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapacağı çekimlerde yer alacak teğmenlerin kolunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı yamanın çıkarılmasını istediği belirtildi.

Teğmenlerin, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demesi ve Subay Andı okudukları için TSK'den ihraç edilmesinin ardından bu kez de MSB'de yaşanan olay dikkat çekti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Milli Savunma Bakanlığı'nda yaşanan olaya ilişkin detayları açıkladı.

Terkoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümü nedeniyle aralarında askerlerin de olduğu bazı kişileri video ve fotoğraf çekimi için görevlendirdiğini ifade etti.

Belirlenen ekibin, söz konusu çekimler için Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya'daki Hava Üssü'ne gittiğini belirten Terkoğlu, şunları söyledi:

"Hava Kuvvetleri'nin propagandasını yapmak amacıyla video ve fotoğraf çekilecek. Uçaklar ve onun için hazırlanmış faaliyet çekimleri yapılıyor. Bir de diyorlar ki askerlerimizi uçağa binerken, yürürken çekelim. Askerleri çekecekler, tam o sırada çekecek kişiler "Bir dakika. Yalnız kolunuzdaki peç (patch) yönetmeliklere aykırı. O peçi çıkarmanız lazım" diyorlar.

Öncelikle bir teğmene bunu söylüyorlar. Teğmen bunu diğer askerlere söylüyor. "Bu peç yönetmeliklere aykırıymış, çıkarmamı istediler" diyor. Bunun üzerine aralarında komutanların da olduğu askerler gidip konuşuyor. "Neden çıkarılacak bu" diye. "Yönetmeliklere aykırı" deniliyor.

Çekimi yapanlar Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelenler. Kadrolu. Bunu söyleyen kişinin de başçavuş rütbesinde olduğunu sonradan öğrendim. Teğemneler ve komutanlar buna itiraz ediyorlar. "Biz bunu her sene takıyoruz. Yönetmeliklere aykırı ne var" diyorlar.

"Türk bayrağı olması gerekiyor" diyorlar. "Türk bayrağı var" diyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen başçavuş "Siz bizi anladınız" diyor. Bunun üzerine konuşulan, "Ya bu şekilde çekim yapacaksınız ya da olmayacak" diyorlar.

Anlatılana göre, bu peç sol kolda normalde, sağ kollarına da takıyorlar. Ondan sonra olay orada bitiriliyor ve bu çekim gerçekleştiriliyor."