Barış Terkoğlu: Savcılık İmamoğlu'nun resminin, sloganlarının olduğu reklamların kaldırılmasını istiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) geçtiğimiz haftalarda gönderdiği yeni talimatta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait görsel ve sesli içeriklerin kullanımına yasak getirdi.

Onlar TV'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımını yasakladı.

Terkoğlu, yasağı şu ifadelerle duyurdu: "Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından yerine vekili Nuri Aslan atandıktan sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bir yazı yazıyor, savcılık kaynaklarının anlattığına göre. Metrolardan filan Ekrem İmamoğlu'nun imzasının, resminin, sloganlarının olduğu reklamların kaldırılmasını istiyor. Ve bundan sonra aslında fiilen kaldırılıyor. Belediyenin kendi tasarrufu değil."