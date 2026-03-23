Barış Terkoğlu yazdı: "NATO Türkiye'de kolordu kuruyor" iddiası

NATO'nun Türkiye'de yeni bir kolordu kurmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, iddiaları Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin de doğruladığını yazdı.

NATO ÇALIŞANI PAYLAŞTI

Sosyal paylaşım platformu Linkedln’de bir NATO çalışanının paylaşımını gördüğünü söyleyen Terkoğlu, şunları yazdı:

“Kişisel bilgilerinde en başa “NATO MNC-TÜR”ü yazmıştı. Bir paylaşımında 29-30 Ocak’ta, NATO’nun savunma planlarını gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen LANDCOM Kolordu Komutanları Konferansı’nda, MNC-TÜR’ü temsilen katıldığını söylüyordu.

Dahası... Bir başka paylaşımda MNC-TÜR’ün armasını da paylaşmıştı. Çift başlı Selçuklu kartalına benzettiğim, ortasında Ay-Yıldız olan bir figürün üzerinde NATO yıldızı, iki yanda da “korkusuz” ve “azimli” kelimelerinin İngilizcesi yazıyordu.”

Terkoğlu, yazısında NATO çalışanının kolordu konusundaki paylaşımını ise şöyle anlattı:

“H.Y, kolordunun kuruluşunu şöyle duyurmuştu:

“Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yeni bir NATO kuvvet yapısı karargâhı olarak MNC-TÜR, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunu güçlendirmede, çokuluslu birlikte çalışabilirliği artırmada ve ittifakın operasyonel hazırlığını desteklemede kilit bir rol oynayacaktır."

Söz konusu NATO toplantısının fotoğrafı, görevdeki bir ismin paylaşımı, sağ omza takılan “patch” dediğimiz arma... Hatta H.Y’nin paylaşımın altına NATO’da görev yapan çok sayıda yabancı asker kutlama mesajı yazmıştı.”

"MSB DOĞRULADI"

Terkoğlu yazısında, söz konusu sosyal medya paylaşımı sonrası görüştüğü kaynağın kolordu iddiasını kabul ettiğini söyledi. Terkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nı aradım. NATO çalışanı H.Y’nin bir milyardan fazla üyesi olan sosyal medya ağında herkese açık paylaştıklarını aktarıp tekrar sordum.

Birkaç saat sonra dönüş oldu. Bakanlık bu kez NATO MNC-TÜR’ü kabul etti. Ama bazı şerhlerle: “Bu çalışma NATO’nun bölgesel planlamaları kapsamında yapılıyor. Başladı ama henüz nihayete ermiş değil. Henüz kurulmuş değil, kesin kurulacak da diyemeyiz. Arması da kesin olarak bu değil. Çalışma geçen yıl başladı. Son İran krizi ile ilgisi yok. Evet, NATO kapsamında yapılıyor ama biz yapıyoruz, yerli bir çalışma.”

Konuştuğum resmi kaynak, henüz kuruluş aşamasında olduğunu söylemekle birlikte, NATO’nun Türkiye’deki yeni çokuluslu karargâh planını doğruluyordu. Ayrıca NATO çalışanı H.Y’nin bu aşamada paylaşım yapmasından bakanlığın rahatsız olduğu da söylendi.

Sonuç olarak haber resmi ağızdan da doğrulanmış oldu: NATO, geçen yıldan bu yana, bölgesel çalışmalar kapsamında, Türkiye’de yeni birçok uluslu karargâh kurulması için çalışma yapıyor."