Barış türküleriyle yolcu edildi

Bilge Su YILDIRIM

18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren DEM Parti Grup Başkanvekili, Siyasetçi ve Sanatçı Sırrı Süreyya Önder, dün İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Önder’e veda etmek üzere AKM’ye akın eden binlerce yurttaş, törenin başlamasına bir saat kala tüm salonu doldurdu. Salona girmeyen binlerce yurttaş ise AKM’den Taksim Meydanı’na uzanan bir kalabalık oluşturdu.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, SOL Parti, EMEP ve çok sayıda siyasetçi ile demokratik kitle üyesi katıldı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törene çelenk gönderdi. Onlarca Barış Annesi de Önder’e veda etmek için AKM’ye geldi.

AKM önünde, geri dönüşüm işçileri ‘Yükünü bir sırtlandık, rahat uyu Sırrı abi’, öğrenciler ise ‘Ömrünü adadığın barış senin için gelecek’ pankartı açtı.

Önder’in saat 10.35’te salona getirilen cenazesi, sloganlar eşliğinde dakikalar boyunca ayakta alkışlandı. Yurttaşlar, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Önder hakkında hazırlanan sinevizyon gösterimini “Sırrı’ya sözümüz barış olacak” ve “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları eşliğinde izledi.

‘BARIŞA BENZER BİR ŞEY GÖRDÜM’

Törende ilk sözü, Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir aldı. Önder Kandemir, hastanede babasının başında beklerken yazdığı mektubu, “Yine duyacağını biliyorum baba” diyerek okudu. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Artık dinlen turna kuşum biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi. Artık mücadele etmek zorunda olmamanın verdiği huzuru Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzın hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorundaki sınıfsız, bayraksız, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın. Bana güzel sesinle okuduğun dizelerle… ‘Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden. Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden. Acımaz olur, silinir gider izi bıçağın. Ama hiçbir rüzgâr dolduramaz boş kalan yerini, bir yaşamdan ötekine birlikte uçan turnaların yerini gökyüzünde.’ Seninle gurur duyuyorum.”

İkinci konuşma, Önder’in kardeşi Ali Önder tarafından gerçekleştirildi. “Abimin deyişiyle, ‘Merhaba yoldaşlar!” diyerek salonu selamlayan Ali Önder, şunları söyledi: “Siyasete neden girmek istediğini şöyle açıklamıştı. ‘Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor. Hiçbir malım mülküm yok, Ceren’e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum.’ Malı ve mülkü yok ama arkada dağlar gibi sizleri bize bıraktı. Bir muradı vardı, o da barış. Gözünde kalacağını düşünmüyorum, sizleri gördükten sonra bunun bir şekilde vücut bulacağına, hayata geçeceğine inancım sonsuz. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Kendisi şu an burada olsaydı, size şöyle bir veda ederdi: ‘Sevene de sövene de selam olsun!”

‘FIRAT’IN SUYU MARMARA’YA KARIŞACAK’

Ailenin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan söz aldı. Hatimoğulları “Senin hayat hikâyesin bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikâyesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı. Bu topraklarda bedel ödeyen herkese sözümüz, bu sefer barış mutlaka olacak. Güle güle değerli yoldaşımız, seni asla unutmayacağız” ifadelerini kullanırken Bakırhan, Önder’e şu sözlerle veda etti: “Yetiştiğin toprak ve anlattığın hikâyesiler kadar köklüydü mücadelen. Sen bir tek insan acı çekmesin diye kendini barışa adadın. Barışa ulaşmak için adaları, dağları, kentleri aştın. Sana söz Sırrı, barış kazanacak. Fırat’ın suyu, Marmara’ya karışacak!”

Yönetmen Levent Kazak ve Berkun Oya da Önder’e sahneden veda etti. Barış Annesi Revşen Döner de Önder’i sahneden yaptığı konuşmayla uğurladı. Son sözü ise DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan aldı. Buldan, şunları söyledi: “Birlikte baş koyduğumuz yolda beni, bizleri yalnız bıraktın. Kürtlerin kadim dostu Sırrı, sana veda etmek çok zor. Sen Türktün, Kürttün, Aleviydin. Sen yanı başımızdaki Gezi Parkı’nda ağaçtın, güldün, çiçektin. Sen kalbi atan herkese candın, yoldaştın. Sen toplumsal barışı sağladın, her kültürü bir araya getirdin, gözün arkada kalmasın. Rahat uyu Sırrı. Bize bıraktığın emaneti, hayallerini gerçekleştireceğiz. Senin güzel gözlerinden, yaralı yüreğinden öpüyorum.”

Konuşmaların ardından Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, “Hastanede 18 gün boyunca günde 3 kere bu türküyü dinlettim. Çok severdi… Dinle baba” diyerek Neşet Ertaş’tan Allı Turnam türküsünü açtı. Önder, son kez Allı Turnam’ı dinlerken tüm salon, türküye eşlik etti.

Önder’in cenazesini vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı.

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GEZİ’DEKİ AĞAÇLAR SELAM DURDU

Törenin ardından Önder’in cenazesi, ikindi vakti Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere AKM’den çıkarıldı. Önder’i bekleyen binlerce yurttaş, Gezi Parkı etrafına kurulan bariyerleri aşarak Levent’e doğru yürüyüşe geçti. Önder’in cenazesi, kesilmesin diye kepçelerin önüne atladığı ağaçların önünden geçerek “Gezide düşene, dövüşene bin selam” sloganları atıldı.

Yurttaşlar, cenaze ile birlikte Osmanbey’e ulaştıklarında, Hrant Dink’in katledildiği Sebat Apartmanı önünden geçerken “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant” sloganları attı.

Osmanbey ve Mecidiyeköy üzerinden devam eden yürüyüş Levent’te son buldu. Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından binlerce yurttaşın eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.