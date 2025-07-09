Barış umuduna gölge düşürüyor

Haber Merkezi

Çözüm tartışmaları sürerken PKK, bu hafta içi Süleymaniye’de silah bırakma töreni yapmayı planlıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda iktidara ‘somut adım’ çağrısını silah bırakma töreni öncesinde de yineledi. Hatimoğulları, CHP’ye yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Barış umuduna gölge düşürüyor" dedi. Hatimoğlulları, “Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Barış sürecinin toplumsallaşması için çalışmalarımızı en yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu vesileyle bir kaz daha ‘Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu’nun Meclis kapanmadan acil bir biçimde kurulması gerektiğinin altını çiziyoruz. Parlamento barış ve demokratik toplumun inşası için elinden gelen her türlü çabayı harcamalı” diye konuştu.

Öte yandan silah bırakma töreni öncesi alınan yeni bir kararla, gazetecilerin törene katılımını iptal edildiği açıklandı. PKK’nin çatı örgütü KCK’nin Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “güvenlik gerekçeleri” öne sürülerek törende canlı yayın yapılmayacağı ve bağımsız medya temsilcilerinin törene alınmayacağı belirtildi.

KCK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Değişen güvenlik durumu sebebiyle, Süleymaniye’de gerçekleşmesi planlanan törenle ilgili detayların kısa sürede değiştirilmesi gerekiyordu. Tören planlandığı gibi gerçekleşecek ancak canlı yayınlanmayacak ve basın mensuplarının katılması mümkün olmayacak. Bunun için çok üzgünüz ve bu acil son dakika değişikliği için anlayışınızı rica ediyoruz.”

Rudaw’ın PKK’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, törenin medya ayağı yalnızca PKK’nin resmi yayın organları ve Türkiye’ye ait medya kuruluşlarına açık olacak. İki resmi medya, törende hazır bulunacak ve daha önce yapılan karşılıklı anlaşmaya uygun şekilde hareket edecek.

Kaynaklar, “KCK’nin gazetecilerin katılımına bir itirazı yoktu, hatta bu doğrultuda davetiyeler hazırlanmıştı. Ancak iptal kararı Türkiye’nin talebiyle alındı” bilgisini verdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son anda yapılan değişikliğin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından gündeme geldiği ve bu görüşmelerin etkili olduğu öne sürülüyor.

DEV EKRAN KURULACAK

KCK açıklamasında, törenin gerçekleşeceği yerin yakınında büyük bir ekran kurulacağı ve törenin kayıt altına alınan görüntülerinin burada yayınlanacağı belirtildi.

“Sizi bilgilendirebilmemizin tek yolu bu olacak. Oraya davetlisiniz. Bazılarınız yöntem değişikliği nedeniyle katılmamayı tercih edebilir; bu karara saygı duyuyoruz” denildi.

PROVOKASYON ÖNLEMİ

Törenin organizasyonunda yer alan DEM Parti de yazılı bir açıklamayla gelişmeleri doğruladı. Açıklamada, taraflar arasında daha önce yapılan planlamaya göre törenin basına açık olması yönünde mutabakata varıldığı belirtilirken, son güncellemeler ışığında bazı düzenlemelerin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılması beklenen görüşme "program yoğunluğu" nedeniyle ertelendi. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme ertelendi. DEM Parti, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİ

İHD’nin KONDA işbirliğiyle Kürt sorununun çözümüne dair yaptığı araştırmada, katılımcıların çoğu, sorunun çözümünün insan hakları ve demokratikleşmeyi olumlu yönde etkileyeceği yönünde görüş bildirdi.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’nin, İnsan Hakları Derneği (İHD) için yaptığı "Kürt Meselesinde Çözüm Algısı" konulu araştırmanın detayları açıklandı. İHD genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına, İHD Eş Genel Başkan Hüseyin Küçükbalaban ve KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem katıldı. Araştırmanın, 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında 77 ilde 2 bin 620 kişiyle telefonla yapıldığı aktarıldı.

Eşit yurttaşlık sorusuna cevap verenlerin büyük çoğunluğunun, tüm herkesin eşit haklara sahip olması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, her 10 kişiden 8’i Türkiye’deki tüm yurttaşların eşit haklara sahip olması gerektiği vurguladı. Araştırmada, "Kürtlerin kültürel haklarının tanınması" yönündeki soruda ise her 100 kişiden 46’sı olumlu yaklaşırken, 36’sı karşı çıkıyor. Geriye kalan 18 kişi ise bu konuda ne olumlu ne de olumsuz bir tutum sergiliyor.

"Kürt meselesinin çözülmesine toplum nasıl ikna olur?" sorusuna her 100 kişiden 21’i düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması yoluyla Kürt Sorunu’nun çözümüne ikna olabileceğini belirtti. Yüzde 10, tarafların geçmişle yüzleşmesi, yüzde 7, sivil toplumun sürece dahil edilmesi; yüzde 4 ise basının özgür yayın yapabilmesi ile toplumun ikna edilebileceği yönünde görüş belirtti.