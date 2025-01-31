‘Barış’ vapuru demir alıyor

Kültür Sanat Servisi

Barış Manço yaşama veda edişinin 26. yılında özlem ve müzikle anılırken gelenek bozulmuyor. Barış Manço Vapuru bu yıl da 2 Şubat’ta hareket ediyor.

Barış Manço Vapuru, Türk müzik dünyasının eşsiz ismi, ölümsüz eserlerin sahibi, hepimizin Barış Abisi Barış Manço’yu, aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümünde ailesi, müzisyenler ve tüm müzikseverlerle anmak için Kanlıca’ya doğru yol alacak.

Her yıl geleneksel olarak şubat ayının ilk pazarı gerçekleşen organizasyon için Kadıköy’den kalkan Barış Manço vapuru, yine ‘Barış Abi’ye yakışan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ile yol alacak. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları yönetimde seferlerine devam eden Barış Manço vapurunun 2 Şubat Pazar sabahı istikameti Kanlıca olacak.

Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan vapur buluşmasında 7’den 77’ye Barışsever bir araya gelecek. Her yıl artan bir özlemle gerçekleştirilen bu özel organizasyonda bu yıl Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumlayacak.

Sanatın her dalından temsilcilerin katılacağı, müziğin eksik olmayacağı organizasyonla Kadıköy’den Kanlıca’ya giden Barış Manço vapuru, bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hatları, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Power Group katkıları ile gelenek bozulmadan yol alarak 2 Şubat 2025 Pazar günü yoğun bir kalabalıkla, şarkılarla Barış Abi’ye gidecek.