“Barış ve adalet’’ konferansı yapılacak

Haber Merkezi

Demokrasi İçin Birlik (DİP), yarın “Bölgede Barış ve Adalet Konferansı” düzenleyecek. Konferans, İstanbul Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde 16.00-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Konferansta “İktidar Değişimi Sonrası Suriye’de Aleviler”, “Suriye ve Ortadoğu’da Barış ve Adalet Nasıl Sağlanabilir” “Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Türkiye İç ve Dış Politikasına Yüklediği sorumluluklar” başlıkları ile 3 ayrı oturum düzenlenecek. Oturumların sona ermesiyle beraber konferansın son bölümünde soru-cevap kısmı gerçekleştirilecek.



