Barış ve kardeşlik için sınır tanımayan festival

Offenbach’ta bu yıl 10’ncusu düzenlenen geleneksel “Main Dünya Müzik Festivali“ (Main Weltmusik Festival) önceki yıllarda olduğu birçok kültürü birleştiren coşkulu ve üstün kaliteli bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

İkinci günü Dünya Barış Günü’ne geldiği için aynı zamanda bir barış şenliğine de dönüşen festivalde Türkiye, Almanya, İspanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Yunanistan’ı temsil eden sanatçılar, müzik ve dans grupları katıldı.

Offenbach, Frankfurt ve çevresinden Türkiye kökenli göçmenlerin yanı sıra Alman ve kökenleri diğer ülkelere uzanan sanatseverlerin izlediği iki günlük festivalde, zaman zaman dinleyiciler de sunulan müziğe danslarla, halaylarla eşlik ettiler.

Hem festivalin açılışını yapan yetkililerin, hem de sanatçıların sahneden yaptığı barış, kardeşlik çağrılarına katıldılar. Savaşlarda, doğal felaketlerde yaşamını yitiren insanlarımızı anarken hüzünlendiler. Tüm insani duyguların harmanlandığı buluşmanın zirvesi, ikinci gün hem Dünya Barış Günü, hem de festivalin 10’ncu yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen “İzmir’den Pire’ye: Rembetiko“ programı oldu. Türk ve Yunan müzisyenlerin birlikte katıldığı bu bölümün sununumu üstlenen tanınmış Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, İzmir’den Pire’ye uzanan müzikal yolcuğu İstanbul çağdaş Yunan edebiyatının büyük şairi Yannis Ritsos’un yazdığı ve çağdaş Türk edebiyatının büyük şairlerinden Ataol Behramoğlu’nun çevirdiği “Barış“ şiirini okuyarak festivalin en önemli mesajını dillendirdi. Aydın, barış ve kardeşlik çağrılarının yanı sıra, geçmişteki bir Dünya Barış Günü’nde dünyaya gelen ve geçtiğimiz yılki 6 Şubat‘ta yaşanan depremde toprağa düşen kızı Eylem Şafak Aydın ve onunla birlikte yaşamını yitiren tüm insanlarımızı da andı, herkesi “doğa, çevre, hayvan ve insan haklarına daha duyarlı olmaya çağırdı.

SELAMLAMA BAŞKAN VE ESKİ BAKANLAR’DAN

Offenbach’ın önde gelen kültürel mekanlarından “Capitol Theather“da gerçekleştirilen festival, etkinliğe 10 yıldır ev sahipliği yapan bu kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Felix Schwenke’nin (SPD) selamlamasıyla başladı. Diğer selamlama konuşmaları da Hessen eyaletinin eski başbakan yardımcılarından Tarek Al-Wazir (Yeşiller) ve Karin Wolff (CDU) tarafından yapıldı. 2014 yılından Ocak 2024’e kadar Hessen Ekonomi, Ulaştırma, Enerji ve İmar Bakanı olarak görev yapan Al-Wazir, aynı zamanda Offenbach Milletvekili olarak ilk gününden itibaren festivali destekleyen ve bu desteğini sürdüren bir politikacı. 1999-2008 yılları arasında Hessen Kültür Bakanlığı yapan Karin Wolff ise festivale maddi ve manevi destek veren kurumlardan “Frankfurt RheinMain Kültür Fonu“nun Genel Müdürlüğü’nü yürütüyor.

GÖNÜLLÜ KATKILARA TEŞEKKÜR

Her üç konuk da yaptıkları selamlama konuşmalarında 10’ncu yılına ulaşarak, sıra dışı bir kurumsallaşma başarısı gerçekleştiren, gelenekselleşen bu festivalin hem Offenbach’ın, hem de içine Frankfurt’u da alan Rhein Main Bölgesi’nin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer aldığını vurguladılar. Şimdiye kadar dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce sanatçıyı bir araya getiren bu uluslararası festivalin 160 ülkeden göçmen kökenli insanların yaşadığı bu bölgeye yakışan, barış içinde yaşam için ihtiyaç duyulan bir etkinlik olduğunu, “Su Arts Derneği“nin üyeleri ve dostlarının gönüllü emeğiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.

Türkiye’nin Frankfurt’taki görevine yeni başlayan Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu’nun da dinleyiciler arasında yer aldığı festivale Genel Sanat Yönetmeni Hasan Yükselir de solist olarak bizzat solist olarak katılıyor. 2014 yılından bu yana “Sınır Tanımayan Şarkılar“ sloganıyla gerçekleştirilen festival, Hasan Yükselir’in Hülya ve Vural Güler’le birlikte kurduğu “Su Arts Derneği“ tarafından düzenleniyor.

10’NCU YIL İÇİN ÖZEL ORKESTRA

Festivalin ilk gününde önce 10’ncu yıldönümü dolayısıyla özel olarak kurulan “Main Weltmusik Senfoni Orkestrası“ eşliğinde Ukrayna kökenli Soprano Daria Tymoshenko ile Bas Bariton Hasan Yükselir, Türkiye, Almanya ve Ukrayna’dan şarkıları yorumladılar, Pir Sultan Abdal’dan “Dostum Dostum“u da birlikte icra ettiler. Rhein Main bölgesinde yaşayan çeşitli kökenlerden müzisyenlerin katılımıyla kurulan orkestranın şefliğini önce Fırat Yükselir, ardından da Almanya’da yaşayan Çekoslavakya kökenli müzisyen Peter Zelianka üstlendi.

İkinci bölümde “Flamenko Vida y Suenos“ grubu sahneye çıktı. Marie Estrada ve Sandro Montero’nun dansları, Şarkıcı Rubio Montero ve Gitarist Mariano Martin, performanslarıyla İspanya’yı, Endülüs’ü festivale taşıdılar.

İlk günün üçüncü ve final bölümü ise bazı müzik otoritelerince dünyanın en iyi müzik grupları arasında sayılan “Divanhana“nın (Bosna Hersek) konseriydi. Balkan, Sefadad ve Türk melodilerini caz ve pop ile harmanlayan grubun repertuvarında bir Türkçe şarkı da yer alıyordu. Oldukça hareketli geçen bu bölümde dinleyiciler de sahne önündeki pisti doldurarak coşkulu danslarıyla, halaylarıyla konsere eşlik ettiler.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

Festivalin “Dünya Barış Günü“ne denk gelen ikinci gününde önce ilk gün de sunumları olan “Flamenco Vilda y Suenos“ grubu yeni bir içerikle sahne aldılar.

Festivalin finali de 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özgü “İzmir’den Pire’ye: Rembetiko“ programıyla oldu.

Genel Sanat Yönetmeni Hasan Yükselir, burada yaptığı konuşmada, 1 Eylül’ün bu bölümün sunumunu üstlenen Oyuncu-Yazar Orhan Aydın’ın 6 Şubat depreminde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın da doğum günü olduğunu hatırlatarak, “Orhan Aydın kızını Kurtarma çalışmaları için yardım çağrısında bulunmuş ve yetkililerden enkaza vinç sevk edilmesini talep etmişti. Ancak günlerce vinç gönderilmedi. Enkaz altında 5 gün direnen Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti. Oyunculuğu ve rejisörlüğüyle tanınan sanatçı Eylem Şafak Aydın'ın anısı önünde saygıyla“ dedi.

Festivalin Dünya Barış Gününe denk gelmesini “büyük ve güzel bir örtüşme“ olduğunu belirten Orhan Aydın da “Bu festivalde olmak, bunun bir parçası olmak, bunun için sahneye çıkmak beni umutlandıran bir durum. Bugünün Anadolu’da yaşanan büyük depremde toprağa düşen kızım Eylem Şafak Aydın’ın doğum günü olması da şaşırtıcı bir örtüşme. Hem kızımı, hem de depremde toprağa düşen tüm insanlığı selamlıyorum. Bu acıların bir daha yaşanmaması gerekiyor. Doğa, çevre, hayvan ve insan hakları konusunda daha duyarlı olunması gerekiyor. Yaşasın hayat, yaşasın sanat, yaşasın dünya barış günü“ dedi.

Orhan Aydın’ın “Barış“ şiirini okuduğu bu bölümde Kostas Tsapakidis (gitar), Jannis Karis (buziki), Dimitris Petridis (akordiyon), Vural Güler (bağlama, cura), Devrim Yeşilpınar (piyano) ile Hasan Yükselir, İzmir ve Batı Ege Adaları’nın geleneksel müziğini sahneye taşıdılar.