Barış Yarkadaş’ın Fethullah Gülen iddiasına Hikmet Çetin’den yanıt

CHP'nin boykot listesinde yer alan TGRT’de ekrana çıkarılan Barış Yarkadaş, CHP'nin eski genel başkanlarından ve son dönemde mevcut parti yönetimine verdiği destekle öne çıkan Hikmet Çetin'in, Fethullah Gülen ile gizlice görüştüğünü öne sürdü.

Yarkadaş, TGRT'de yayınlanan programda görüşmenin Hikmet Çetin CHP Genel Başkanı iken gerçekleştiğini öne sürdü ve "Biri de kalkıp Hikmet Çetin genel başkan iken Fethullah Gülen ile gizli görüştü, onu neden yanınızda tutuyorsunuz dese ne olacak? Büyük kriz çıktı" dedi.

Bir X kullanıcısının söz konusu kısmı kesip paylaşması üzerine altına cevap yazan Hikmet Çetin ise "Ne gizli ne de yüz yüze görüşmem olmamıştır" dedi.