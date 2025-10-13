Giriş / Abone Ol
"Barış Zirvesi" öncesi Kahire'de patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'de, "Gazze Barış Zirvesi" öncesi patlama oldu. Patlamanın başkent Kahire’de bir askeri üs yakınında meydana geldiği aktarıldı.

Dünya
  • 13.10.2025 17:05
  • Giriş: 13.10.2025 17:05
  • Güncelleme: 13.10.2025 17:18
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Barış Zirvesi öncesi, başkent Kahire’de bir askeri üs yakınında patlama meydana geldi.

Patlamanın askeri bir üste olduğu ileri sürülürken Mısır medyasına konuşan görgü tanıkları, yakınlardaki binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını aktardı.

Mısır makamlarından patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

