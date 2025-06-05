Barışa evet, AKP’ye hayır

Politika Servisi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezinin 18-20 Mayıs tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 16 ilde gerçekleştirdiği araştırma, halkın öncelikli gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 1504 kişiyle yüz yüze yapılan anket çalışmasında halkın hem ekonomik kriz hem de kalıcı barış süreci konusundaki tutumu dikkat çekti.

EKONOMİK KRİZ YAKICI GERÇEKLİK

Katılımcıların yüzde 68,9’u Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu olarak ekonomik kriz ve işsizliği gösterdi. Kürt sorunu yüzde 16,4 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı araştırmanın mart ayında yapılan versiyonuna göre ekonomik krizle ilgili endişelerin artması, yoksulluğun bölge halkı üzerindeki etkisini derinleştirdiğini gösterdi.

KÜRT HALKI TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan PKK’nin 5-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği kongrede aldığı fesih ve silahsızlanma kararına ilişkin soruya yanıt verenlerin yüzde 71,5’i kararı olumlu bulduğunu söyledi. Ancak bu adımın tek başına barışı getirmeye yetip yetmeyeceği konusunda halkın yaklaşımı daha temkinli: Katılımcıların yalnızca yüzde 36,8’i bu kararın kalıcı barış için yeterli olduğunu söylerken, yüzde 27,9’u “kısmen yeterli” yanıtını verdi.

DEMOKRATİK VE ŞEFFAF SÜREÇ ARANIYOR

Katılımcıların en çok vurguladığı talepler ise “demokratik ve güven verici adımlar atılması”, “barış için çalışılması” ve “şeffaf bir süreç yürütülmesi” oldu. Siyasi tutsakların serbest bırakılması ve anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması da öne çıkan öneriler arasında yer aldı.

Katılımcıların yüzde 48,4’ü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, yüzde 39’u ise AKP ve MHP iktidarını birinci sorumlu olarak gördü. DEM Parti’yi sürecin temel muhatabı olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 6,1’de kaldı. Katılımcıların ezici çoğunluğu olan yüzde 79’u, Meclis’in bu süreçte inisiyatif alması gerektiği görüşünde birleşti.

AKP OYLARINDA ERİME SÜRÜYOR

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oyunu DEM Parti’ye verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 44,9 iken, bugün seçim olsa oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 48,6’ya yükseldi. Aynı süreçte AKP’nin bölgedeki oy oranı yüzde 19,5’ten yüzde 13,6’ya gerileyerek yüzde 5,9 oranında düşüş gösterdi. Araştırmaya yansıyan verilere göre halkın iktidar blokuna olan güveni azalmaya devam ederken muhalefete yönelik eğilimler de güçleniyor.