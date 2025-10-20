‘Barışa katkı sağlayacaklar’

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hatimoğulları ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Cezaevinde, dört duvar arasında barışı desteklemekten öte dışarda bizlerle birlikte barış sürecine çok büyük katkıları olacak" dedi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:"Arkadaşlarımız barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini tekrar ettiler. Sevgili Selahattin Demirtaş, ısrarla yaptığı vurgu; barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların ve yasa yapma sürecinin hızlandırılması. Bizler de tekrar diyoruz ki; bu süreçte atılacak önemli AİHM kararları hayata geçirilmeli ve Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani tutsakları serbest kalmalı.

Cezaevinde, dört duvar arasında barışı desteklemekten öte dışarda bizlerle birlikte barış sürecine çok büyük katkıları olacak. Özgürce bütün toplumla paylaşmaları çok önemlidir. Son cümlem şudur, AİHM kararı derhal uygulanmalıdır. Barış sürecine büyük katkı sağlayacakları inancımız sonsuzdur."

Devamında konuşan Tuncer Bakırhan, şu ifadeleri kaydetti: "Yeni sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar özgür olmayacaksa biz bu süreci, güveni nasıl toparlayacağız. En başta suçsuzlukları kesinleşmiş yoldaşlarımızın bir an önce bırakılması gerekiyor. Gerçekten bir süreç yürütüyor ve inanıyorsak bu sürece en büyük katkıyı sunacak arkadaşlarımızın cezaevinde tutulmasının bir anlamı yoktur. Barışı toplumsallaştırmak için bir an önce bırakılmaları gerekiyor."

İHLAL KARARI VERİLDİ

Türkiye, 7 Ekim tarihinde, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

Avukatları aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.