‘Barışçıl protesto sınır dışı gerekçesi olamaz’

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Nana Babazade’nin, katıldığı yemekhane eylemleri gerekçe gösterilerek sınır dışı edilmek istenmesine karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi adına açıklamada konuşan Maral Çölekoğlu, Babazade’nin Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulduğunu anımsatarak "Herhangi bir suç delili olmamasına rağmen, bu barışçıl protesto sınır dışı edilme nedeni sayılmıştır. Nana’nın alıkonmasının asıl sebebi, devletin baskı ve kontrolüne boyun eğmeyi reddetmesidir. İktidar, hak mücadelesi yürüten yoldaşlarımızı sindirmek için göçmen öğrencilerin yasal hakkı olan oturum izinlerini bir tehdit ve baskı aracına dönüştürmektedir. Bu uygulama insanlık dışıdır ve asla kabul edilemez. İfade özgürlüğü, eğitim hakkı ve yaşam hakkı temel haklardır” dedi.

Çölekoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

• Nana hakkında yürütülen sınır dışı işlemleri derhal durdurulmalıdır.

• Serbest bırakılmalı ve güvenliği sağlanmalıdır.

• Avukatıyla kesintisiz görüşme hakkı, vegan beslenme ve hijyen hakkı ve sağlık hizmetlerine erişimi garanti altına alınmalıdır.

• Uluslararası koruma başvurusu yapabilmesi için gerekli süreçler işletilmelidir."