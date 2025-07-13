Barışı birlikte inşa edeceğiz

HABER MERKEZİ

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla dün Malatya Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki miting alanında yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan miting öncesi CHP kurmaylarından açıklamalar geldi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, miting öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir kuşatma altında, hukuksuz bir kuşatma altında. O zamandan bu zamana geçen süre içerisinde ki, ilk operasyon 30 Ekim'de başlamıştı, Esenyurt'ta başlamıştı. Beşiktaş'a devam etti. Şimdi bütün Türkiye'ye yayıldı. Antalya, Manavgat, Adana, birçok belediye başkanımız şu anda bu hukuksuz düzenin maalesef mağduru olarak, tutsağı olarak hapishanede. 31 Mart'tan itibaren birçok ilde ve İstanbul'un birçok ilçesinde 30'dan fazla miting yaptık. Bugün de Malatya'dayız. Hava sıcak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri büyük bir enerjiyle ve büyük bir cesaretle Türkiye'nin her yerinde. İşte Adana, dün Antalya, bugün Malatya, yarın Adıyaman. Bir gün boş durmadan, İstanbul'dan başlayarak, her yerde toplumla, halkla bu düzene karşı çıkan, bu düzeni istemeyen, bu zalimliği istemeyen herkesle, sadece CHP ile değil, bütün toplum kesimleriyle buluşuyoruz. Şu bilinsin ki, Türkiye'nin toplumsal barışını biz inşa edeceğiz."