Barışı savunmak da suç!

Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 33 yıllık tutuklu Kadri Alkoç’un tahliyesi 5’inci kez İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı karıyla engellendi. Karara karşı İnfaz Hakimliği’ne yapılan itiraz başvurusu ise reddedildi. 25 Kasım 1993’te tutuklanan ve Kasım 2023’te infazını tamamlayan Alkoç’un tahliyesi, kurul kararlarında “Suçtan pişmanlığa ilişkin gelişim göstermediği” gerekçesiyle engelleniyor.

MA’nın haberine göre, en son 7 Ocak’ta Kurul’a çıkan Alkoç’a, “Koşullu salıverilmeni gerçekleştirdiğimizde senin tavrın ne olacak?” sorusu soruldu. “Tekrardan barışı, kardeşliği sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şiddetle bir yere varamayız. Bu işi birlikte çözeceğiz” cevabını veren Alkoç’un infazı, “Hükümlünün hapis cezası aldığı örgüte ve suça yönelik bakış açısı, suçtan pişmanlığı, tekrar suç işleme, toplumla bütünleşme yönleriyle herhangi bir gelişim çabası gözlemlenmediği... işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğu kanaati oluşmadığı, toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı (…)” gerekçeleriyle engellendi.