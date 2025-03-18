Barışı sınıf getirecek

Umut Can FIRTINA

Ortadoğu, emperyalist dizaynın son perdesinde birçok çatışma ve değişime sahne oldu. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından İstanbul’da 3’üncüsü düzenlenen “Ortadoğu ve Barış Konferansı”, son yaşananlar ışığında bölgede barışa giden yol için görüşlerini paylaşan birçok ismi ağırladı.

Ortadoğu’da barışın insani değerler üzerine kurulması ve bunda sendikaların büyük rol oynaması gerektiğini söyleyen Kamu Hizmetleri Enternasyonali’nin Arap Bölgesi Genel Sekreteri Dr. Ghassan Slaiby, sorularımızı yanıtladı.

Dr. Ghassan Slaiby

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, işçilerin çalışma koşulları, maaşlar, emeklilik gibi ortak sorunları var. Ortadoğu'daki işçiler, küresel sorunların dışında ne gibi zorluklarla mücadele ediyorlar?

Ortadoğu’ya belki Türkiye'yi, İsrail'i, belki İran'ı ve Arap ülkelerini de dahil edebilirsiniz. Tüm bu ülkelerde işçilerin durumu arasında büyük farklar var. İsrail'deki işçilerle, Lübnan'daki işçileri, Irak'taki işçileri, Suriye'deki veya Türkiye'deki işçileri kıyaslayamazsınız. Belki burada emeklilik sistemi varken, örneğin Lübnan'da yok. Sosyal güvenlik var ama bu da bir nevi, işi bıraktığınızda, emekli olduğunuzda size bir tazminat veriyor, her ay maaş almıyorsunuz. Bu sistem işçilerin sadece %50'sini kapsıyor, yani %50'si güvencesiz. Bu tür sorunlar başka ülkelerde de var. Maaşlar da ülkeden ülkeye değişiyor.

Savaşın etkileri de tabii ki başlıca bir sorun. Şu anda Lübnan'da ekonomik bir çöküş var. Devlet büyük bir açıkta. Bu yüzden maaşlar çok düşük ve dolarla Lübnan lirası arasında büyük bir dengesizlik var. Lübnan lirası çok değer kaybetti. Bu durum, örneğin Lübnanlıların maaşlarını çok etkiledi. Suriyelilerin maaşları ve durumu korkunç.

SENDİKAL HAKLAR GERİLEDİ

İşçilerin sendikal hakları, sendika kurma hakları da değişiyor. Örneğin Türkiye'yi ele alırsak, sendikal özgürlüklerin %50'si zaten burada var. Sendika kurma hakkı, protesto etme hakkı, müzakere etme hakkı, haklı olmak veya sesini duyurabilme hakkı var.

İran'a giderseniz, bu oran belki %10'dur. Arap dünyasına giderseniz, Suriye'de Esad döneminde sendikal haklar yoktu. Lübnan'da yarı yarıya, Ürdün'de de öyle. Bence bu, işçiler için temel bir sorun.

İsrail'de bu tür sendikal haklara daha çok saygı duyuluyor. Ancak İsrail'de çalışan Filistinlilerin haklarına saygı duyulmuyor. Arap ülkelerindeki sendikaların toplumlarında bir söz hakkı yok.

Bu yüzden, “Biz barıştan yanayız, şu tür bir barış istiyoruz” diyemiyorlar çünkü sesleri çıkmıyor, kendilerini ifade etme özgürlükleri yok. Belki burada bile siyasi sistem içinde gerçek bir sesleri yok. Durum giderek kötüleşiyor.

Lübnan’da sendikal hareketin geçmişte çok etkili olduğunu biliyoruz. Bu durum neden değişti?

Lübnan, eskiden sendika hareketinin çok etkili olduğu bir ülkeydi. 1990 öncesinde, savaş sırasında bile Lübnan sendikaları hala militandı, hala talepleri olabiliyor, maaşlara zam alabiliyorlardı. 1990'dan sonra, mezhepsel siyasi partilerin kendi sendikalarını ve federasyonlarını kurduğu bir durum ortaya çıktı.

Din ve köken temelinde ve bu yeni federasyonlar, mezhepsel siyasi partilerin kontrolünde. Yani bu sendikalar artık bağımsız değil ve hükümetle müzakere edemiyorlar. Bu yüzden Lübnan sendika hareketinde büyük bir gerileme oldu.

Diğer Ortadoğu ülkelerinde durum nasıl?

Suriye'de sendika hareketi yok çünkü sendikalar sadece Baas Partisi'nin bir uzantısıydı. Irak'ta da federasyonlar arasında büyük bir bölünme var. Maalesef bu da mezhep temelinde. Irak'ta Şii sendikası, Sünni sendikası, Kürt sendikası gibi yapılar var. Mısır'daki ulusal federasyon da hükümetin kontrolünde. Ancak Mısır'da bağımsız sendikalar da var. Güçlü değiller ama varlar. Arap Baharı'ndan kısa bir süre önce, Mısır'da bağımsız sendikaların oluşumu başladı ve şu anda bazıları var ama hala hükümetin baskısı altındalar. İş kanunu ve sendika kanunu, onların toplumda gerçekten iyi bir güce sahip olmalarına izin vermiyor ama en azından varlar. Aynı durum Ürdün'de de var. Oradaki resmi federasyon da tamamen devletin kontrolünde. Yani Arap ülkelerindeki temel sorun bu.

Ortadoğu'da çok fazla çatışma görüyoruz. Sendikalar özellikle bu çatışma bölgelerinde nasıl bir rol oynayabilir?

Sendikalar sınıf mücadelesi temelinde potansiyel olarak insanları bir araya getirme, haklarını, taleplerini, barışı sağlama gücüne sahipler. Ancak ülkeler arasında barış sağlama konusunda bir rol oynamıyorlar çünkü daha önce söylediğim gibi kendi ülkelerinde bir söz hakları yok.

Her ülke içinde de işçiler kolayca bir araya gelemiyor. Çünkü mezhepsel, etnik, dini farklılıklar var. Hıristiyanlar var, Müslümanlar var, Sünniler var, Aleviler var. Bunlar, işçilerin örgütlenmesini etkiliyor. Teorik olarak, işçilerin bir arada olması ve birlikte çalışması gerektiği söylenebilir ama pratikte böyle değil. Ülkemde veya başka bir ülkede solcular, “Hristiyan azınlığı savunacağız” demekten hoşlanmıyorlar.

Biz ülkelerimizde bu tür ayrımları görmezden geliyoruz.

Bu yaklaşımı ülkelerimizde benimseme konusunda bir umut görüyor musunuz?

Burada geçirdiğim süre boyunca düşündüğüm şey bu. İşçi haklarını vatandaş olarak ve azınlık haklarını savunabilecek bir yaklaşımı nasıl geliştirebiliriz? Lübnan'da bunu söylemek kolay değil. Bu, onların sosyal ve siyasi mücadele anlayışlarına dâhil değil. 1990'a kadar sendika hareketi daha birleşikti. Savaştan sonra her milis grubu kendi sendikasını kurdu. Yani şimdi sendika gibi görünmeyen sendikalar görüyorsunuz. Onlar daha çok mezhepsel. Oysa gerçekte sendikalar din, etnik köken gibi şeyleri dikkate almamalı, sadece işçileri dikkate almalı. Birlikte çalışan işçiler birlikte örgütlenmeli.

Ortadoğu'da son birkaç yıldır birbiri ardına çatışmalar görüyoruz. Gazze ile başladı ve şimdi Lübnan ve şimdi de Suriye. Bu çatışma ortamı nereye gidiyor?

İyimser değilim. Belki bir ateşkes olabilir ama gerçek, adil bir barış olacağını düşünmüyorum. Çünkü şu anda İsrailliler ve Amerikalılar tüm süreci tamamen kontrol ediyorlar. Ne isterlerse yapabilirler. Gazze halkını yerlerinden edebilirler ve Arap ülkelerinden gerçek bir direniş yok. Çünkü Trump onları tehdit ediyor, “Eğer bunu kabul etmezseniz, parayı keserim, size para göndermem” diyor. Ve İsrail de teknolojik güce sahip. Kimse onlara askeri olarak direnemiyor. Suriye'de, uçakları ve insansız hava araçlarıyla sınır bölgesinde sürekli uçuş yapıyorlar ve şu anda Suriye'nin güneyini işgal ediyorlar.

Yani İsrail, “Büyük İsrail” dediğimiz şeyi uyguluyormuş gibi duruyor, genişliyor. Suriye'nin bir bölümünü, belki Lübnan'ın bir bölümünü de kendi egemenliği altına alacak. Batı Şeria'yı da işgal etmekten bahsediyorlar. Çünkü dini açıdan da, Batı Şeria'nın İsrail'in bir parçası olması gerektiğini düşünüyorlar ve bu, Trump yönetimi tarafından da kabul ediliyor. Filistinlileri de Ürdün'e gönderebilirler. Amaç, Ürdün'de bir Filistin devleti kurmak.

Çünkü Ürdün'de vatandaşların %60'ı zaten Filistinli ve Batı Şeria'dan gelecek insanları da eklerseniz, çoğunluk Filistinli olacak ve belki de Ürdün'de bir Filistin devleti kurma fikri ortaya çıkacak. Eğer Ürdün Kralı bunu kabul etmezse, Trump tarafından yaptırım uygulanacak çünkü Ürdün'e yapılan mali desteğin %50'sinden fazlası Amerikalılardan geliyor. Eğer bu kesilirse, rejim düşer. Yani rejimin çıkarı, iktidarda kalmak için bir uzlaşma bulmak ama aynı zamanda Filistinlilerin bu şekilde yerlerinden edilmesini kabul etmek.

İşte bu yüzden gerçekten iyimser değilim. Belki savaş olmayacak halklara saygı duyan adil bir barış olmayacak.

Suriye'de de neler olacağını kimse bilmiyor. Suriye'nin bölünecek mi, federasyona mı dönüşecek bilmiyorum. Beklentim özellikle son olarak Alevilere yönelik yapılanlardan sonra Suriye, Lübnan ve Irak'taki rejimlerin bir tür federasyon temelinde kurulacağı yönünde. Alevilere olanlardan sonra Sünniler ve Şiiler arasında artan tartışmalar var.

Peki, sahadaki gerçekliği bir kenara bırakırsak, Ortadoğu'da tam bir barışa nasıl ulaşabiliriz?

Gerçeği bir kenara bırakırsak, başkalarını kabul etmeniz gerekiyor, diğer grupların ve toplulukların birbirleri tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bu da Türkiye'de, Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de olmayan bir şey. Birbirimizi kabul etmiyoruz. Demokrasiye inanmıyoruz. Bizim hayalimiz, demokrasinin toplumumuzu yönetmesi. Belki o zaman insanlar biraz huzur bulabilirler ama ben bunu göremiyorum.

Özellikle ABD’de Trump yönetimi ile... Trump'ı nasıl ikna edebilirsiniz? Eğer faydalıysa, onu ikna edebilirsiniz, eğer faydalı değilse, onu ikna edemezsiniz. Onun için barış ve savaş diye bir şey yok. Trump'ın bir barış anlayışı yok. Onun bir ateşkes anlayışı var ve bundan kâr etmek istiyor. İyi bir “anlaşma” yapmak istiyor.

Ama hayal kurabiliriz değil mi? İnsanların barış içinde yaşaması için, istedikleri gibi yaşamalarına izin verin. Eğer Hristiyanlar yalnız yaşamak ve kendi sistemlerini kurmak istiyorlarsa, tamam, eğer Şiiler bunu yapmak istiyorlarsa, tamam, ama aralarında barış olsun. Artık bu tür bir yaklaşımı daha çok benimsiyorum. Çünkü daha önce Lübnan'ı laik bir ülke olarak düşünüyorduk, ama artık dini yok sayamayız.

İnsanlar uzun yıllardır birbirlerine karşı savaş halindeler. Çoğu birbirlerinden nefret ediyor. Başkalarının alışkanlıklarını kabul etmiyorlar, kendilerini başkaları kadar eşit görmüyorlar. Tüm bu önyargılarla nasıl tek bir halk olabilirsiniz?