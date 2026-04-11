Barışın anahtarı Lübnan

Umut Can FIRTINA

ABD ve İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaşın 40’ıncı gününde ilan edilen ve arabulucu Pakistan’ın “tüm cepheleri kapsadığını” söylediği ateşkese rağmen İsrail,Lübnan’da saldırılarına hız kesmeden devam etti.

İsrail’in ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan’da Lübnan genelindeki saldırılarında ölü sayısı 300’ü, yaralı sayısı da 1150’yi geçti. İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önceki gün Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatı vermesinin ardından ülkenin güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ateşkese yönelik en büyük tehdit olurken tarafların sunduğu çelişkili şartların gölgesinde İslamabad’da Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, nükleer stoklar ve ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı en önemli gündem maddelerini oluşturacak.

Tahran yönetimi, Lübnan’ın ateşkese dâhil edilmediği müddetçe müzakerelerin başlamayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, düşmanların yeniden saldırmasına yol açacak “aldatma amaçlı” bir görüşmeyi kabul etmeyeceklerini, ABD’nin İran’ın 10 maddelik teklifini esas alarak görüşmelere başlamayı kabul ettiğini belirtti.

Pakistan’a doğru yola çıkan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Başkan Trump’ın müzakere süreci için kendisine ve heyete “oldukça net kurallar” verdiğini söylerken “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz” dedi.

İsrail Komünist Partisi (CPI) - Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash) milletvekili Ofer Cassif

İsrail Komünist Partisi (CPI) - Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash) milletvekili Ofer Cassif, Lübnan’a saldırıların gölgesinde ateşkese ve emperyalist-siyonist saldırganlığa ilişkin sorularımızı yanıtladı.







Trump yönetimi neden şimdi ateşkes kararı aldı?Buna bir ateşkes bile demiyorum çünkü İsrail Lübnan’a saldırmaya devam ettiği sürece ne Lübnanlılar ne de İsrailliler ne de Ortadoğu için gerçek bir ateşkes yok. İsrail’in kuzeyi de bombardıman altında ve bunun suçlusu da İsrail hükümeti. Bu, hem Netanyahu’nun bir kişi olarak hem de çetesinin, yani hükümetin çıkarları yüzünden böyle. Yakıtları bu.



Trump şu veya bu anlaşmaya ya da bir tür varlık nedenine (raison d’être) ulaşmak istedi. Çünkü, ilki ekonomik sebepler. Hepimiz Hürmüz Boğazı’nda olanları, petrol fiyatlarına ne olduğunu gördük.



Ancak bunun da ötesinde, mesele sadece ekonomik sorunlar veya zorluklar değil. Aynı zamanda, ABD içindeki kamuoyunun artan baskı. Birkaç hafta önce yedi ya da sekiz milyon Amerikalının savaşa karşı sokaklara döküldüğünü gördünüz. Yedi ay sonra ABD’de ara seçimler var ve anketler Cumhuriyetçilerin daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir başarısızlığa uğrayacağını gösteriyor. Tüm bunlar bir araya gelerek Trump’ın kararını etkiledi.

ABD’nin tehditleri, İsrail’in saldırıları sürerken gerçek bir ateşkes ihtimali nedir?

Gerçek bir ateşkes için Lübnan’daki saldırıların durması da Trump’ın elinde. Netanyahu ve hükümeti, gönüllü olarak durmaz. Ancak Amerikalılar baskı yapmaya başlarsa başka seçenekleri kalmayacak. Bu hem Lübnan halkının hem de İsrail halkının gerçek çıkarına. İsrail hükümeti kuzeydeki tüm vatandaşlarını da terk etti.

Trump’ın geri adımı, askeri güce dayalı, kuralsız Amerikan emperyalizmi için ne anlama geliyor?İlk günden beri söylediğim gibi, bu savaşın temel nedeni Amerikan emperyalizmi. Trump’ı ve müttefiklerini İran’a saldırtan şey aslında emperyalist düşünme ve hareket etme biçimiydi. Ancak şimdi neler olabileceğini söylemek çok zor çünkü Amerikan emperyalizminin dümenindeki Trump, öngörülemez biri. Ama yine de rasyonel bir analiz yapmaya çalışırsam ABD ve İsrail’in taktiksel olarak kazansa bile stratejik olarak kaybettikleri çok açık.



Ancak en nihayetinde Ortadoğu’daki ve dünyanın diğer yerlerindeki sorunları çözmenin tek yolu askeri yollar değil, siyasi yollar. Ne Filistin topraklarının işgalinin, ne İsrail’in diğer yerlerdeki saldırganlığının, ne İran rejiminin baskısının, ne Lübnan’daki ne de başka yerlerdeki sorunların askeri bir çözümü yok.

ABD emperyalizmi bir şekilde kapitalist düzene karşı olan ülkeleri sisteme dahil ediyor. İran için bir sonraki hamlesi ne olacak?

İran kapitalist düzenden hiç ayrılmadı. Ayrıca İran’ın anti-emperyalist olduğuna da katılmıyorum. O Amerikan emperyalizmine karşı. Ama bu, onun doğası gereği veya prensip olarak emperyalizme karşı olduğu anlamına gelmez. Ve bu çok büyük bir fark. Ancak dünyanın son birkaç yıl ve ayda geçirdiği değişimler göz önüne alındığında, kısa vadede kapitalist sistemin tamamen ortadan kaldırılması olmasa bile, “neoliberalizm kadar kapitalist olmayan” sosyal demokrasinin bir tür canlanışını göreceğimize inanıyorum. Dolayısıyla emperyalistlerin kısa vadede başarılı olamayacaklarına, uzun vadede ise sosyalist alternatifin galip geleceğine inanıyorum. Ama tabii ki bunun peşinden gitmeliyiz, kendiliğinden olmayacaktır.