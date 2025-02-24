Barışın arkasında Çin karşıtlığı var

Natalia MARQUES

18 Şubat günü Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Trump’ın Rusya ile Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik anlaşma stratejisini pekiştirmek üzere buluştu, Ukrayna tarafı ise görüşmelere çağrılmadı. Trump çoktan yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan “bu saçma savaşı durdurmak için bir anlaşma yapmak istediğini” iddia ediyor.

Riyad’daki görüşmeyi takip eden günlerde Zelenski ve Trump birbirlerine ağır eleştirilerde bulundu. Zelenski Trump’ın “yaşayan bir dezenformasyon alanı” olduğunu, söylerken, Trump ise Zelenski için “diktatör” dedi.

Zelenski Ukrayna’nın görüşmelere dahi edilmesini talep etti ve Türkiye ziyaretinde de gazetecilere “Hiç kimsenin bir şeylere bizden habersiz karar vermesini istemiyoruz. Ukrayna olmadan savaşın nasıl biteceğine dair hiçbir karar verilemez” dedi.

ABD’de savaş karşıtı örgütlerden ANSWER Koalisyonu yöneticisi Brian Becker’e göre, “Trump’ın Ukrayna savaşına yaklaşımı Amerikan dış politikasında önemi bir değişimi” temsil ediyor.

Becker Trump’ın niyetlendiği şeyin “Amerikan dış politikasını Rusya’yı Çin Halk Cumhuriyeti ile stratejik ortaklıktan uzaklaştırmak olduğunu, bu ortaklığın geçtiğimiz 15 yılda ABD’nin hem Çin hem de Rusya’ya karşı gösterdiği son derece saldırgan, düşmanca tutum sebebiyle ortaya çıktığını” söylüyor. Öte yandan Biden ise savaşın barışçıl bir anlaşmayla bitmesini engellemek için barış görüşmelerini ertelemek, Rusya’ya karşı açık ve tamamen düşmanca bir tavır sergilemek dâhil elinden gelen her şeyi yaptı. Biden başkanlığının son günlerinde Amerikan yapımı uzun menzilli füzeleri kullanma izni vererek, savaşı yeni bir seviyeye tırmandırmaya kadar getirdi.

SAVAŞ KARŞITI POZLAR

Trump bir süredir, özellikle de seçim kampanyası sürecinden beri “savaş karşıtı başkan” pozları veriyor, “güçten gelen barış” arayışında bir dış politika fikrini öne sürüyor. Kendi yaklaşımı ile Demokratlarınkini karşılaştırıp, Kamala Harris’in kampanyasını destekleyen Liz Cheney’in “savaş şahini” olduğunu iddia ediyor.

Trump, bir önceki egemen yaklaşımın Rusya karşıtı tavrının “ABD’yi uluslararası alanda zayıflattığını ve Çin-Rusya stratejik ilişkisini gücendirdiğini, bu ilişkinin de dünya çapında Amerikan otoritesini ve gücünü zayıflattığını” düşünüyor. Trump yönetimindeki isimler ülkenin odağının Avrupa’dan Çin’e kaydırılması gerektiğine inanıyor. Savunma Bakanı Hegseth, Brüksel’de “Ayrıca Komünist Çin’in rekabetiyle ve ülkemize ve Hint-Pasifikteki ulusal çıkarlarımıza yönelik tehdidiyle karşı karşıyayız” dedi. “ABD Pasifik’te Çin ile savaşı caydırmayı, ekonomik yetersizlik gerçeğini dikkate almayı ve bu caydırıcılığın başarısız olmaması için belli fedakârlıklarda bulunmayı öncelik haline getiriyor.” Gazeteci Amanda Yee, Trump yönetiminin Çin’e karşı yeni soğuk savaşı tırmandırmanın ötesine geçerek “askeri bir karşı karşıya geliş ihtimalini hızlandırma” işaretleri verdiğini iddia ediyor. Buna karşın, Yee’ye göre Biden’ın Çin’e karşı yaklaşımı “yeni kısıtlamalar getirerek, teknolojik bir savaşa girerek” yeni Soğuk Savaş politikaları uygulamaktı. “Ancak tüm bunlar olurken, Biden hükümeti farklı alanlarda Çin ile ortaklaşmaya da açıktı.” Yee, Hegseth’in açıklamalarına ilişkin olarak, “Söylediklerinin anlamı şu: NATO’yu finanse etmek için kullanılan kaynakları Güney Çin Denizi’ndeki askeri tahkimatı artırmak, Çin’in askeri anlamda çevrelenme stratejisini güçlendirmek için kullanmalıyız” yorumunda bulundu.

“Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik bu değişim, esasında Trump yönetiminin Çin ile karşı karşıya gelmek için yaptığı hazırlıkların bir parçası.”

Kaynak: peoplesdispatch.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ