Barışın ihtiyacı hukuk

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürecin ilerleyebilmesi için Meclis komisyonu raporunun yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, “Siyasal seyrin yasal adımlarla ivmeye kavuşturulması gerekir. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka ihtiyacı var” dedi.

Grup Başkanvekili Koçyiğit, Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek güncel gelişmeleri değerlendirdi. Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan Meclis komisyonunun hazırladığı rapora dikkati çeken Koçyiğit, “Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır” dedi.

Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ın statüsü hakkında yaptığı son değerlendirmelerin önemli olduğunu ifade eden Koçyiğit, “Sayın Bahçeli’nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarda da yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Sürecin yürümesi, başarıya ulaşması için Sayın Öcalan başta olmak üzere tüm muhataplar gerçek anlamda bir çaba içerisindedir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclis’in devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir” diye konuştu.

RAPORA HEPİMİZ İMZA KOYDUK

Süreçte varılan ikinci aşamanın bir takım yasal düzenlemeler gerektirdiğini ifade eden Koçyiğit şöyle devam etti:

“Siyasal seyrin yasal adımlarla ivmeye kavuşturulması gerekir. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka ihtiyacı var. Bu anlamda Meclis Komisyon Raporu aslında gereken yasal adımları, atılması gereken adımları, yapılması gerekenlerin yol haritasını çok açık ve net bir şekilde hem Meclis için hem de yürütme için ortaya koymuştur. Hepimiz açısından yol haritası niteliğindedir. Bağlayıcı niteliktedir. Onun da altını çizmek isterim. En nihayetinde o rapora her birimiz imza koyduk. Yine önermiş olduğumuz barış izleme ve takip mekanizması kurulması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”