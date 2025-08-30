"Barışın Kanatları" fotoğraf sergisi İstanbul'da ziyarete açıldı

Çin halkının Japon faşizmine karşı direnişini ve zaferini anlatan ”Barışın Kanatları” fotoğraf sergisi İstanbul'da dün ziyarete açıldı.

CGTN Türk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ”Barışın Kanatları” fotoğraf sergisi, bugün (29 Ağustos) saat 19.00’da çok sayıda seçkin konuğun katılımıyla Ortaköy Tarihi Kethuda Hamamı’nda izleyicilerle buluştu.

Serginin açılışını; Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Beşiktaş Belediye Başkanı Rasim Şişman, CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Xiao Li ve Xinhua Haber Ajansı İstanbul Bürosu Direktörü Fu Yunwei yaptı. Ayrıca katılımcılar arasında Venezuela Başkonsolosu Lissett Hernández de yer aldı.

TARİHE GÖRSEL BİR YOLCULUK

Ortaköy’de bulunan tarihi Kethüda Hamamı’nda açılan sergi üç gün sürecek.

Sergide, arşivlerden derlenen ve çoğu ilk kez Türkiye’de sergilenecek olan özgün fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflar; hem cephedeki askerlerin hem de işgal altındaki sivil halkın yaşadıklarına dair bir görsel hafıza sunuyor.

Sergi, barışın değerini hatırlatmayı ve savaşsız bir dünya için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.