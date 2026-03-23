Barışın pazarlığı olmaz

İstanbul Yenikapı Meydanı’nda Newroz Bayramı kutlaması için bir araya gelen yurttaşlar “Emperyalizm baş düşman, halklar kardeştir” ve “Bijî azadî, bimire koletî” yazılı pankartlar açtı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşmasında barış mesajları verdi.

Hatimoğulları şunları kaydetti: “Newroz milyonların adalet, barış ve refah davetidir, talebidir. Newroz her dilde barışın adıdır. Demokrasinin, özgürlüğün nişanesidir. Bu Newroz isyandan inşaya geçişin ilk Newrozudur, ilk eşiğidir. Ve Orta Anadolu’da ezilenlerin gündüzünü geceye çevirmek istiyorlar. Her acının test bölgesi ne yazık ki Ortadoğu oluyor. Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar, Azeriler, Çerkesler, Süryaniler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Aleviler, laikler, sekülerler direnişleriyle bölgede var oluyor halklar. Bu topraklarda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin başlangıcını yapıyoruz. Artık yaraları konuşmak değil, yaraları iyileştirmek ve yaraları sarmak zamanıdır. Çatışma değil müzakere, inkar değil demokratikleşme diyoruz. Barış sürecinde sözler artık bitmeli, temenniler bitmeli, somut adımlar atılmalıdır.”

YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ

İstanbul Newrozu’nda Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin ortak bildirisi okundu. Bildiride Ortadoğu’daki savaşlara işaret edilerek, “Ortadoğu’da çözüm işgalde değil, halkların kendi kaderini tayin hakkındadır, eşitliğindedir, kardeşliğindedir” denildi. Bildiride şu ifadeler yer aldı: “Ortadoğu uzun süredir savaşların, işgallerin, emperyalist müdahalelerin ve gerici kuşatmanın altında tutuluyor. Filistin’de süren yıkım, Suriye’de halklara dayatılan karanlık, Rojava’ya dönük saldırılar ve İran’a yönelik savaş politikaları bir kez daha gösteriyor ki bu coğrafyanın ihtiyacı daha fazla bombardıman, tehdit, mezhepçilik değil, halkların eşitliği, barışı ve özgür iradesidir. Hiçbir halkın, hiçbir inancın, hiçbir kimliğin hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in okunan Newroz mesajında ise eşitlik ve barış talebi dikkat çekti.

Özel’in mesajında “Direnmekten değil ama çatışmalardan, düşmanlaştırmalardan, ötekileştirmelerden yorulmuş olan halkımızın üstündeki kara kışın yükünü atmak için artık tek çare barıştır. Kürtleri ve Türkleri birbirine kırdırmaya niyet eden anlayışın bizim nazarımızda hükmü yoktur. 19 Mart 2025’te yapılan sivil darbe yalnızca CHP’ye karşı yapılmamıştır. Bu ülkenin barışı ve çok partili demokratik sistemi hedef alınmıştır. Bu darbeyle; Kürtlerin belediye meclislerinde kendi kimlikleriyle temsil edilmelerini suç sayan Kent Uzlaşısı davaları sürmekte, kayyum uygulamaları devam ettirilmektedir. Kürtlerin barış umutlarının siyasi pazarlık konusu yapılarak heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!” denildi.

Özgür Kadın Hareketi’nden (TJA) Sebahat Tuncel, beraberindeki kadınlarla birlikte sahneye çıkarak Newroz’u kutladı. Tuncel “Bu meydanlarda söylenmedik söz kalmadı. Halklarımızın özgürlüğü için, barış için her türlü söz söylendi. Savaşlara karşı barışı, zulme karşı durup halkların eşitliği ve kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş ise Ortadoğu’ya dikkat çekti. Beştaş konuşmasında şunları söyledi: “Ortadoğu’da yeni bir tarih yazılıyor. Biz de bu tarihin içindeyiz. İmralı’nın kapıları açılsın diyoruz. Milyonların talebi özgürlük talebidir” dedi

Van’da kutlanan Newroz’da üst arama gerginliği yaşandı. Polis, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile birlikte alana gelen Veysi Aktaş, DEM Parti MYK üyesi Derya Aslan ve birçok siyasetçinin üstünü aramak istedi. Siyasetçilerin tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik programda gecikmelere yol açtı.

MERSİN’DE KAYYUMA SON VERİN ÇAĞRISI

Mersin’de Newroz, yağışlı havaya rağmen coşkuyla kutlandı. Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Alanı’nda gerçekleştirilen kutlamada Newroz Tertip Komitesi Eşsözcülerinin halkı selamlamasından sonra gönderilen mesajlar okundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, konuşmasında “Ortadoğu yangın yerine döndürülmeye çalışılıyor. Meclis’in bir an önce adım atması gerekiyor. Sürecin yasal zemini bir an önce hazırlanmalıdır. Zindanların kapılarının açılması sürgündeki arkadaşlarımızın dönmesi gerekiyor. Bütün kentlerdeki kayyumların sonlandırılması, belediye eşbaşkanlarının işlerine geri döndürülmesi gerekiyor” dedi.

BARIŞ ANNELERİ İZMİR’DEN SESLENDİ

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda kutlanan Newroz’a Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Genel Sözcüsü Ali Kenanoğlu ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) temsilcisi Meliha Kayacı katıldı.

HDK Eş Genel Sözcüsü Ali Kenanoğlu, “Barış ve kardeşlik birini yok sayarak, ötekini asimile etmeye çalışarak olmaz. Herkesin hak hukuk adalet içinde yaşayabileceği bir sistem inşa edeceğiz. O nedenle de zindanları boşaltmak için bu alanlardayız. Ezilen bütün halkların sesi olmaya devam edeceğiz. Suriye’de Alevilere yönelik katliamalar soykırım boyutuna varmıştır. Alevilerin de bu topraklarda özgürce yaşamaya hakları var” diye konuştu.