Barışın sesini yükseltelim

Haber Merkezi

DEM Parti Van İl Örgütü, DBP İl Örgütü ve Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA), kentte 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Savaşa ve işgale karşı barışı, tecride karşı özgürlüğü haykıralım” sloganıyla gerçekleştirilecek mitinge dair açıklama yaptı.

DEM Parti İl Eş Başkanları ve tertip komitesi, “Herkesi barışın sesini yükseltmek için mitinge davet ediyoruz” dedi. Miting, 1 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Musa Anter Parkı’nda düzenlenecek. Programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile sanatçı Kasım Taşdoğan katılacak.