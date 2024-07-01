Barışmak şart

100 yıl önce yaşanan mübadele dönemini anlatan “Yakamoz” vizyonda. Yönetmen Gülermen, “Bu insanlık dramına dair bir film çekmesem içimde kalırdı. Umut hep var ve bu ideal için umut etmeye değer” diyor.

Emrah KOLUKISA

Milli Mücadele sonrası yeniden şekillenen tarihimiz aslında Lozan Antlaşması ile çizilen yol haritası sayesinde belirlendi biraz da. Antlaşmanın önemli maddelerinden biri de Türkiye ve Yunanistan arasında yapılması öngörülen nüfus mübadelesi idi ve bu madde uyarınca 1923 yılında Anadolu ve Trakya’da yaşayan 1 milyon 200 bin kadar Rum ile Yunanistan’da yaşayan 500 bin kadar Türk ülke değiştirdiler. Yazması kolay belki ama bunca insan sadece memleket değiştirmediler; tüm geçmişlerini ve geleceklerini, kurulu düzenlerini, evlerini barklarını da değiştirdiler.

Hayaller yıkıldı, yaralara tuz basıldı, acılı bir süreç yaşandı, tarih kitapları yazıyor hepsini; ama yetmiyor tarih kitapları, romanlar yazıyor, şarkılar, türküler anlatıyor, yakılan ağıtlardan yankılanıyor. Şimdi de bu konuyu anlatan bir film, “Yakamoz” ile karşı karşıyayız.

Başrollerini Yetkin Dikinciler ve Engin Alkan’ın üstlendiği, Selanik’ten göçen bir Türk aileyle, Anadolu’dan göçmeye hazırlanan bir Rum ailenin aynı evde geçirdikleri kısa ama yoğun duygularla bezeli zaman dilimini anlatan “Yakamoz” yer yer insanı kahkahalarla güldüren ama son kertede izleyicinin yüreğini burkan hikâyesiyle seyircilerin ilgisini bekliyor.

Bu hafta vizyona giren filmin yönetmeni, ilk uzun metrajlı çalışmasını yapan Ali Kerem Gülermen ile “Yakamoz”u, mübadeleyi ve sinemayı konuştuk.

‘Yakamoz’ tarihimizin yakıcı dönemlerinden birini, ‘mübadele’ dönemini konu alıyor. Sizin bu meseleye özel bir ilginiz mi vardı. Sizi bu filmi çekmeye iten ne oldu?

Kapadokya Bölgesi’nde yer alan Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesinde başka bir çekim gerçekleştirirken kaldığım otelin eski bir Rum konağı olup halihazırda bir mübadil torunun sahipliğinde işletilmesi ve o kişiyle kurulan güzel diyalogla projenin yüzüncü yılının yaklaştığı o zaman diliminde ilk adımlar atılmış oldu. Mübadil bir aileden gelmiyorum, en fazla göçmenlik var ama hem yaşanmışlıkları dinleyip hem coğrafyayı görüp çarpıldığımda, asla bitmeyen göç, kimlik ve öteki temalarıyla örtüşen bu insanlık dramına dair bir film çekmesem, hele ki ilk uzun metrajım böyle bir öykü olmasa; içimde kalırdı. Gerçekten de hâlâ yakıcılığını koruyan bir dönem, mübadele. Bir asrı devirmesine rağmen. Karşılıklı göç olarak tarihinde biricik, genel açıdan da örneği pek az ama aslında ne kadar evrensel. Ne coğrafyaya ne de kendi zamanına sığmıyor.

Senaryoda ‘Elveda Rumeli’nin yazarı Ali Can Yaraş’ın imzasını görüyoruz. Nasıl bir çalışma yürüttünüz senaryonun yazılması aşamasında? Gerçek yaşam hikâyeleri de girdi mi filmin içine?

Güzelyurt’tan insana dair birçok öyküyle döndüğümde ön araştırma için mübadele hakkında yayınlar da okumaya başladım. Ali Can Yaraş ile sonuçlanmayan başka bir projenin ön hazırlığı için görüşmüştük. Aradım. Birkaç kez görüştük. Beraber yol yürümeye karar verdik.

Literatür okumalarına birlikte devam ettik. Vakıflarla, Rum Ortodoks cemaatinin ileri gelenleriyle, akademisyenlerle, yazarlarla buluştuk. Temanın asıl eksenine oturtmak istediğimiz birkaç öykü vardı aklımızda. Tuzla’nın mübadil geçmişindeki (İstanbul Rumları mübadelede istisna, dâhil değiller ancak Tuzla o zaman İstanbul’a bağlı değil) gidiş gelişlerle alakalı zamansal problemler sebepli aynı evde kalmaların yaşandığını Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi Reha Erekli’den bir sohbet esnasında öğrenmemiz dramatik yapıyı nasıl oluşturacağımız üzerine keskin bir karara varmamızı sağladı. Ayrıca hem Türk hem de Yunan hükümeti mübadeleye tabi insanların mesleğini dikkate almaya da çalışmış elbette. Kendini toparlamaya çalışan iki ülke olarak ellerinden geleni yapmışlar ama hatalar olmamış mı? Olmuş. Bazıları, mesleğini yapamayacak coğrafyalara göç etmiş. Mübadelenin tarihsel gerçeklikleri öykünün içinde bu hâlleriyle mutlaka yer aldı. Rum ve Türk Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename ve Protokol metninin ilgili maddelerinde açıkça belirtilen; suçluların hapis cezalarını yeni vatanlarında çekmesi, taşınmazların mecburi olarak bırakılacak oluşu ve sınırlı sayıda eşya taşınabilmesi gibi gerçeklikleri de yapıyı bozmayacak sadelikte öykümüze taşıdık. Yeni vatanlarına gelen mübadillerin dil problemleri yaşamaları ve başta o kadar da sıcak karşılanmamaları da öyküde yine yer buluyor.

Oyuncular filmin önemli kozu… Kadrodaki isimler hep aklınızda olan kişiler miydi? Zor oldu mu oyuncu kadrosunu toparlamak?

Öyküdeki Türk ve Rum olmak üzere iki ailenin erkeği; filmin baş karakterleri. Bu rollere hayat veren Yetkin Dikinciler ve Engin Alkan ile çok değerli sohbetler gerçekleştirdik. Yetkin Abi ile Cihangir’de zamanın nasıl geçtiğini anlamadan yaptığımız ve neredeyse sihirli diyeceğim bir sohbet ki o anda “Yakamoz”u pek az konuşmuşuzdur ve Engin Abi ile Cunda’da altı saati aşkın yaptığımız diğer sohbet… Nur Gürkan, Görkem Yeltan, Feriha Eyüboğlu gibi Yakamoz’un diğer sanatçıları da özellikle çalışmak istediğim ve çalışmaktan hep keyif duyduğum kişiler oldu. Kürşat Atlıoğlu, Kirkor Dinçkayıkçı ve Melih Ekener’i de saymadan edemem tabi. Bana ve öyküye kattıkları değer çok ayrı. Hazırlık sürecinde seçtiğimiz, çalışmaya karar verdiğimiz genç oyuncularımız ise filmin birer sürprizi. Seyircilerimiz hayretle izleyeceklerdir. Çalışkanlıkları, yetenekleri ve karakter yaratımları Yakamoz’u hep daha gerçek yaptı.

‘Yakamoz’ bugünün izleyicisine hangi mesajı veriyor?

Bir var olup bir kaybolan bu deniz canlılarının ismi Kavala’dan İç Anadolu kasabasına gelen balıkçımıza, Yetkin Dikinciler’in canlandırdığı karaktere ne mesajı veriyorsa; onu. Göç, öteki, kimlik gibi kavramlar canınızı yakabilir, yakacaktır. Bir var olup bir kaybolacak hayatlar yaşanabilir, yakamozlar gibi. Ama siz yine de tıpkı o balıkçının yaptığı gibi, susuz toprağa taşıdığınız sandalınıza bir umudun peşinde koşarken “Yakamoz” ismini verebilirsiniz. Vermelisiniz.

UMUT HER ZAMAN VAR

Film temelde bir dostluk hikâyesi içeriyor ama 100 yıl önce yaşanan bu acı hadise ‘ötekileştirilme’ ile de alakalı bir temaya sahip. Ötekileştirme bugün de çok sert bir şekilde yaşanan bir sorun. Toplumda bugün yaşanan ayrışma ve ötekileşmeye dair ne düşünüyorsunuz? Umut var mı yakın gelecekte? Birbirimizle barışabilecek miyiz?

“Atıp tutuyor” gibi görünmemek veya “atıp tutmamak” için büyük bir ihtiyatla cevap vermek istediğim zor bir soru... Öykünün içerisine ötekileşmek ve barışmak üzerine halis niyetimi serpiştirmişimdir bir mesaj olarak ama bu konuda geleceğe dair altı dolu yorumlar yapabilir miyim, bilemiyorum. Haddime değil. Barışacak mıyız, barışamayacak mıyız... Tahlil edemiyorum. Fakat, barışmak zorundayız. Umut da hep var ve bu ideal için umut etmeye değer.