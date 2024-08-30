Barista maaşları ne kadar? Barista maaşı 2024 ortalaması nedir?

Kahve yapan ve servis eden kişi olarak adlandırılan barista mesleği son dönemlerin öne çıkan meslekleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, barista maaşlarını merak ediyor.

BARİSTA NE İŞ YAPAR?

Kahve sektörü son dönemin oldukça popüler meslek alanlarından birisi. Hızla artan talep, yeni kahve dükkanlarının açılmasına, dolayısıyla da baristalara olan ilgileri artırıyor.

Baristalar kahve konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve kahve demleme ve servis konularında bilgi sahibidirler. Baristalar, piyasadaki kahve tariflerine hakim olmalı ve yeni kahve teknikleri de ortaya çıkarmalıdır.

BARİSTA MAAŞLARI NE KADAR?

İş arama sitesi kariyer.net verilerine göre, 5900 baristanın son 3 aylık maaş beklentisi toplandı ve ortaya ortalama barista maaşı çıktı. 20 bin TL ve 37 bin TL'lik aralıkta maaş beklentileri yoğunlaşırken, ortalama maaş beklentisi de 22.300 TL seviyesinde oldu.

Barista maaşlarında kıdem ve beceri de maaş skalasının değişmesine yol açıyor. Deneyimli baristaların aldığı ücret, ortalama maaş beklentisinden yüksek olacaktır.