Bariyere çarpan cip asılı kaldı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kayganlaşan yolda refüje çarpıp bariyerde asılı kalan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.D. idaresindeki cip, yağmur sonrası kayganlaşan yolda seyir halindeyken kayarak bir anda refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bariyere çarpan araç asılı kalırken, aracın sürücüsü ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.