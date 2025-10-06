Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 16:55
Kaynak: DHA
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kask kamerasında

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Öztekin (23) ağır yaralandı. Kaza, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Ekim'de Biga-Çan kara yolunda meydana geldi. Ahmet Can Öztekin’in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ahmet Can Öztekin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

