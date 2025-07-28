Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DSN 475 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Bariyerin altından çıkarılan cenaze, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.