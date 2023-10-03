Bariyere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ali Kurt idaresindeki 16 JY 202 plakalı otomobil, Haydarlı köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Ali K. ile yolcu olarak bulunan Reyhan, Merve ve Rahime K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.