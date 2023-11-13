Bariyere çarpıp hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Kütahya karayolunda Bayramgazi rampasında meydana geldi. Otomobil sürücüsü R.K. (38) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolü kaybeden otomobil bariyere çarparak durabildi. Kazada, sürücü R.K. (38), araçta bulunan YK. (37), ve çocuklar S.K. (17), B.K. (12) ile Ö.F.K. (6) yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.