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Bariyere çarptı yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 15:35
  • Giriş: 10.05.2025 15:35
  • Güncelleme: 10.05.2025 15:35
Kaynak: İHA
Bariyere çarptı yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Sürücü Erman S.(30) yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ve yön tabelasına çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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