Bariyerlere çarpan araç yan döndü: 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan döndü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Abdullah Acar (39) idaresindeki 45 ALU 924 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarpıp yan döndü.

Kaza sebebiyle sürücü Abdullah Acar (39) ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan Acar (39), Merve Acar (9) ve Medine Acar (5) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Facianın eşiğinden dönülen kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.