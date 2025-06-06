Bariyerlere çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.



Kaza, Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen motosiklet sürüsü Volkan İyem (27), seyir halindeyken hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri ardından Volkan İyem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Volkan İyem’in vefatı, memleketinde büyük üzüntüye neden oldu. Volkan İyem’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Volkan İyem’in cenazesinin bugün Çameli ilçesine bağlı Cumaları Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.