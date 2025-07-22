Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bariyerlere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.07.2025 13:44
  • Giriş: 22.07.2025 13:44
  • Güncelleme: 22.07.2025 13:44
Kaynak: DHA
Bariyerlere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün şoförü Hayrettin D. (51), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne giderken Hayrettin D.’nin kontrolünü yitirdiği 20 LM 296 plakalı minibüs, bariyerlere çarptı. Sürücü Hayrettin D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrettin D. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol