Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletle bariyerlere çarpan Tufan Şahin (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bandırma ilçesi Korozman köprülü kavşağında meydana geldi.

Balıkesir’den Çanakkale yönüne giden Tufan Şahin’in kullandığı 10 AKN 548 plakalı motosiklet, üst geçitteki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Şahin, çarpmanın şiddetiyle savrulup düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tufan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin’in cenazesi, savcılık incelmesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.